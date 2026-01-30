У кого під боком працювала в столиці нелегальна АЗС з фальсифікованим пальним

ФОТО: оперативна зйомка|
Пальне, обладнання, бензовоз та документацію детективи вилучили
Детективи столичного управління Бюро економічної безпеки викрили та припинили роботу автозаправної станції, яка здійснювала продаж незаконно виготовленого пального.
Як йдеться на ФБ-сторінці відомства, під час обшуків вилучено пальне, обладнання та бензовоз, що використовувався для транспортування продукції. Всього на суму близько 2,5 млн грн.
АЗС працювала без дозвільних документів
У ході слідства встановлено, що заправна станція здійснювала діяльність без необхідної ліцензії, а також без документів, які підтверджують походження та якість пального.
Що вилучили під час обшуків
Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:
- дві паливороздавальні колонки;
- чорнову бухгалтерську документацію;
- бензовоз для перевезення пального;
- близько 3 000 літрів незаконно виготовленого пального.
Детективи обрали нову такитку – повне позбавлення порушників інфраструктури, обладнання та логістики. Фото: оперативна зйомка
Розслідування триває
Наразі призначено судові експертизи. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до організації незаконної діяльності.
Новий підхід у боротьбі з тіньовим ринком пального
У БЕБ зазначають, що нині робота спрямована не лише на фіксацію порушень, а й на повне позбавлення порушників інфраструктури, обладнання та логістики, що унеможливлює відновлення нелегального бізнесу.