У Києві продають рідкісний Mercury Monterey за 80 тисяч доларів

Як повідомляє Фокус, Monterey 7 покоління випускався з 1952 по 1974 роки й займав роль флагманської моделі бренду. Екземпляр, що зараз продається на Auto.RIA, був випущений у 1969 році та має 30 тисяч пробігу.

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Довжина кабріолета становить 5,6 метра, а вага – майже 2 тони. Шестимісний автомобіль оснащений триступеневою АКПП, кондиціонером та електроприводом складання м’якого даху.

Mercury Monterey пропонувався з 6,4-літровим нижньовальним бензиновим V8 у двох варіантах потужності: 265 і 280 кінських сил. Даний автомобіль пройшов реставрацію, тому має майже ідеальний стан.

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Ford Motor Company випускала автомобілі під маркою Mercury з 1938 до 2011 року. У ієрархії автовиробника моделі бренду посідали місце між представницькими Lincoln та більш масовими Ford.