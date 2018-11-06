Черговий сумний рекорд від водія спецтехніки. Десятки постраждалих.

Нещодавно у Києві кран збив близько 20 автомобілів, та дорожня пригода, що трапилась на пропускному пункті платної автодороги у Китаї виявилась значно страшнішою. Повідомляється про 15 загиблих та більше 40 поранених.

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Наприкінці жовтня в українській столиці на бульварі Лесі Українки автокран влаштував звалище як мінімум з дюжини автомобілів, злегка пошкодив ще з десяток. Однак водій вантажівки



Фото: світлина з місця події / Xinhua

Видання China Daily повідомляє, що водій вантажівки, що наближалась до дорожнього пункту оплати на магістралі Lanzhou-Haikou Expressway, втратив керування і на високій швидкості в’їхав у колону автомобілів, що вишикувались для оплати проїзду. Внаслідок аварії 15 людей загинуло на місці, ще 10 знаходяться у реанімації у критичному стані, а більше 30 людей зазнали менш тяжких травм. Водій вантажівки відбувся легкими ушкодженнями.

Наразі невідомо, що стало причиною жахливої аварії. Поліція проводить розслідування, аби з’ясувати подробиці цієї справи.

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