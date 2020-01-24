Марка DeLorean, хоча й випала з автомобільного життя, не зникла на завжди. А відродитись їй заважали американські нормативно-правові акти, точніше їх відсутність.

DeLorean, напевно, найвідоміший з вимерлих автомобільних динозаврів, завдяки славі фільмів “Назад у майбутнє” та… власній історії банкрутства. Зараз DeLorean Motor Company отримала шанс на друге життя.

Дивіться також: Які ретро-авто вивозять з України

У 2015 році DeLorean Motor Company заявила про себе, оголосивши плани з перевипуску DMC-12. Новина здійняла справжній фурор, однак швидко забулась, оскільки з того часу DMC не давала про себе знати. Виявилось, що фірма не будувала автомобілі не тому, що не хотіла, а тому, що не могла.

Того ж 2015 року у США вийшов закон, який дозволяв дрібним компаніям випускати до 325 автомобілів на рік, без потреби їх сертифікації за загальними для масових виробників стандартами. Та хоча закон існував, нормативів, за якими могли б вести свою діяльність дрібносерійні виробники, не було до цього часу. І лиш незодавно відомство NHTSA оприлюднило вказівки до закону.



Фото: DeLorean DMC-12 / Popmech

Плани переродженого DeLorean DMC-12 включають новий двигун та сучасні системи комфорту, однак автомобіль повинен зберегти свій знаковий зовнішній вигляд. П’ять років тому DeLorean заявляв про орієнтовну вартість для нового DMC-12 на рівні 100 тисяч доларів.

Також цікаво: Єдиний у своєму роді Aston Martin Jet 2+2 виставили на продаж