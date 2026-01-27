У Львові викрили "офіс" з продажу водійських прав

У Львові силовики викрили чергову корупційну схему отримання водійських посвідчень. Операцію провели співробітники Львівського управління ДВБ поліції спільно зі слідчими поліції Львівської області за сприяння керівництва Головного сервісного центру МВС.

За даними слідства, до організації схеми були причетні двоє чоловіків та жінка. Вони облаштували так званий «офіс», у якому пропонували клієнтам «гарантовану допомогу» у складанні практичного іспиту з водіння та подальшому отриманні посвідчення водія.

Зловмисники переконували відвідувачів, що самостійно скласти практичний екзамен майже неможливо. Насправді ж за офіційними даними ГСЦ МВС близько 80% кандидатів провалюють іспит – таким чином створюється підґрунтя для корупційних схем.

Свої послугу “бігунки” оцінювали у 500 доларів США. При цьому, за інформацією силовиків, фігуранти співпрацювали з усіма охочими у тому числі з діючими і колишніми військовослужбовцями, учасниках бойових дій. Усі вони розуміли кому і за що платять і робили це свідомо.

Наразі всім трьом учасникам схеми оголошено про підозру. Їм інкримінують тяжкі корупційні злочини, за які українським законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років із можливим конфіскаційним компонентом та забороною обіймати певні посади.

Офіційно українські силові структури закликають громадян не користуватися послугами посередників та повідомляти про спроби незаконного “вирішення питання” на гарячі лінії поліції або МВС. Але ситуація з чесним складанням іспитів надто напружена і саме вона створює попит на послуги “бігунків”.