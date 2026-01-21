У Мічигані зіштовхнулось понад 100 машин, але усі вижили: як так сталось

За даними поліції штату Мічиган, дорожнє покриття було надзвичайно слизьким, що й спричинило ланцюгову реакцію зіткнень, повідомляє Auto24, посилаючись на дані Carscoops. Частина автомобілів отримала серйозні пошкодження, однак деякі водії фактично опинилися заблокованими серед аварій і їх транспортні засоби не зазнали шкоди.

Дорога, перетворена на суцільний затор

Зйомка з дрона, оприлюднена організацією Chicago & Midwest Storm Chasers, демонструє довгий ряд машин, що перекрив трасу. Приблизно десять вантажівок зіткнулися одна з одною, повністю заблокувавши рух. Десятки легкових авто опинилися в кюветах, тоді як інші зупинилися просто на проїзній частині, не маючи змоги рушити далі.

Влада була змушена перекрити I-196 в обох напрямках. Поліцейські та рятувальні служби працювали над тим, щоб спочатку вивести з траси автомобілі, які не брали безпосередньої участі у зіткненнях, однак складні погодні умови значно ускладнили цей процес.

Евакуація та робота рятувальників

В офісі шерифа округу Оттава повідомили, що водіїв, які застрягли на шосе, почали евакуйовувати до середньої школи Гудзонвілля. Для цього залучили шкільні автобуси та транспорт. На місці люди могли зігрітися та перечекати, поки за ними приїдуть рідні або знайомі.

За інформацією ЗМІ, травми отримали від дев’яти до дванадцяти осіб. Рятувальникам знадобилося до 45 хвилин, щоб дістатися до окремих ділянок аварії, а в деяких випадках вони навіть використовували снігоходи.

Чому обійшлося без жертв

Правоохоронці зазначають, що ключовим фактором, який допоміг уникнути смертельних наслідків, стала низька швидкість руху. Через погодні умови багато водіїв рухалися зі швидкістю близько 20–30 миль на годину, що значно зменшило силу ударів під час зіткнень. Саме це, ймовірно, пояснює, чому попри хаос на трасі ніхто не загинув і частина автомобілів взагалі не отримала серйозних пошкоджень.