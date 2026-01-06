У Миколаєві судитимуть військового за продаж гуманітарних авто для ЗСУ

ФОТО: прокуратура Миколаєва|
Взяли продавця в погонах "на гарячому", як тільки порахував гроші
Слідчі завершили досудове розслідування і прокурори Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця, який організував незаконний продаж автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога.
Чоловікові, військове звання якого не вказується, як і його посада та місце служби, інкримінують незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Як йдеться у повідомленні Миколаївської прокуратури, такі дії кваліфікуються за ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Що встановило слідство
У липні 2025 року військовослужбовець намагався продати через інтернет автомобілі підвищеної прохідності, призначені для потреб Сил оборони України.
Що виставив на продаж ділок в погонах:
- BMW X5 – 1 одиниця;
- Mercedes-Benz ML 270 – 2 одиниці;
- Renault Koleos - 1 одиниця.
Загальна ринкова вартість транспортних засобів — понад 27 тис. доларів США.
Затримання
Домовившись про продаж із покупцем, який діяв під контролем правоохоронців, обвинувачений реалізував автомобілі за 21,8 тис. доларів США.
Після отримання грошей і передачі документів його затримали відповідно до ст. 208 КПК України.
Щось на кшталт: я не я і хата не моя і… гроші опинилися на землі ніби нічийні. Фото: прокуратура Миколаєва
Запобіжний захід
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави – 242 240 гривень.
Можливе покарання
Санкція статті передбачає:
- від 5 до 7 років позбавлення волі;
- заборону обіймати певні посади або займатися діяльністю до 3 років;
- конфіскацію майна.
Подальша доля автомобілів
Наразі усі вилучені транспортні засоби перебувають на штрафному майданчику. Після завершення процесуальних дій їх передадуть для потреб Збройних сил України.