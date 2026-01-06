У Миколаєві судитимуть військового за продаж гуманітарних авто для ЗСУ

Слідчі завершили досудове розслідування і прокурори Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця, який організував незаконний продаж автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога.

Чоловікові, військове звання якого не вказується, як і його посада та місце служби, інкримінують незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Як йдеться у повідомленні Миколаївської прокуратури, такі дії кваліфікуються за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Що встановило слідство

У липні 2025 року військовослужбовець намагався продати через інтернет автомобілі підвищеної прохідності, призначені для потреб Сил оборони України.

Що виставив на продаж ділок в погонах:

BMW X5 – 1 одиниця;

Mercedes-Benz ML 270 – 2 одиниці;

Renault Koleos - 1 одиниця.

Загальна ринкова вартість транспортних засобів — понад 27 тис. доларів США.

Затримання

Домовившись про продаж із покупцем, який діяв під контролем правоохоронців, обвинувачений реалізував автомобілі за 21,8 тис. доларів США.

Після отримання грошей і передачі документів його затримали відповідно до ст. 208 КПК України.

Щось на кшталт: я не я і хата не моя і… гроші опинилися на землі ніби нічийні. Фото: прокуратура Миколаєва

Запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави – 242 240 гривень.

Можливе покарання

Санкція статті передбачає:

від 5 до 7 років позбавлення волі;

заборону обіймати певні посади або займатися діяльністю до 3 років;

конфіскацію майна.

Подальша доля автомобілів

Наразі усі вилучені транспортні засоби перебувають на штрафному майданчику. Після завершення процесуальних дій їх передадуть для потреб Збройних сил України.