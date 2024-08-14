У підбитих танках та БТРах знайшли багато золота та срібла: кому підуть гроші

Як офіційно повідомило Міноборони України на своєму сайті, на майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки та у визначених військових частинах Збройних сил України накопичено 1000 тонн брухту з вмістом дорогоцінних металів.

Перероблення того металу Міноборони доручило лише спеціалізовані приватним переробним підприємствам. У складі брухту виявлено 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини.

Читайте також Як ЗСУ використовують трофейні російські танки: відео

За словами начальника Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковника Олега Коваля, за сім місяців 2024 року Міноборони отримало від перероблення дорогоцінних металів 24.7 млн грн. До кінця року планується отримати від таких операцій ще не менше 18 млн грн.

Подальша доля отриманих з брухту дорогоцінних металів прописана в чинному законодавстві. Там існує шкала розподілу відповідно до нормативів НБУ: 80% для золота та платинових металів і 50% для срібла спрямовуються до державного бюджету.

Читайте також Трофейні танки Т-90 відремонтують та передадуть українським військовим

Решта 20% та 50% відповідно залишаються на спеціальному фонді Міноборони та використовуються для забезпечення потреб Збройних сил.