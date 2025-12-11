У США шахрайськими схемами обросла вся кампанія звільнень водіїв за незнання англійської мови

Заява чиновника ще раз засвідчила про чергову ескалацію адміністрацією жорстких заходів щодо контролю за рівнем володіння англійською мовою (ELP). Все це пов'язано зі зміною в політиці, що позбавила роботи тисяч водіїв з моменту запровадження цього правила на початку нинішнього року

Як пише FreightWaves, свій звіт міністр транспортного відомства Шон Даффі озвучив 10 грудня на своїй Х-сторінці. Він заявив, що водіїв було звільнено "за те, що вони не розмовляли нашою національною мовою – англійською". При цьому він з гордістю додав, що "ця адміністрація завжди ставитиме вашу безпеку та безпеку вашої родини на перше місце".

Коли різні рівняння у сумі не збігаються

Однак статистика має розбіжності з Даффі. За підрахунками інспекції Федерального управління безпеки автоперевізників наразі міститься лише 8 953 порушення, зміст яких стосується англійської мови.

Експерти зазначають, що найбільше страждають автопарки прикордонних штатів та двомовні автопарки Техас та Аризона. За даними FMCSA, там одні з найвищих показників звільнення за незнання "американської мови".

Ймовірно, статистика потребує на ретельнішого вивчення, оскільки на різних проміжних етапах може значно завищуватися кількість водіїв, які фактично вибули з експлуатації.

Все залежить від інспектора й обставин

Операційний директор OTR Solution Грейс Махер зазначає, що багато з цих записів у системі FMCSA є попередженнями або штрафами, а не фактичними наказами про звільнення. Поєднання порушень із наказами про припинення трудових відносин завищує серйозність кампанії з правозастосування та маскує реальні структурні проблеми, що впливають на ринок вантажних перевезень.

Махер зазначає, що водіям, які отримали попередження за нездатність продемонструвати знання англійської мови, може бути дозволено продовжувати роботу, залежно від інспектора, місця розташування та обставин. Формальний наказ про припинення роботи, навпаки, зупиняє вантажівку, доки водій не продемонструє дотримання вимог.

Америка має власних "остарбайтерів"

Колишній керівник перевізника Кліфф Бейтс застеріг, що зосередження уваги на забезпеченні дотримання англійської мови ігнорує набагато глибшу кризу. Нині у сегменті вантажних перевезеннях процвітає засилля шахрайських ліцензій на транспортування (CDL), маніпуляційних електронних пристроїв реєстрації та короткострокових іноземних водіїв, які виходять на ринок на тимчасових циклах.

"Іноземні компанії активно залучають водіїв, які живуть у своїх вантажівках, не їдуть додому, заробляють лише частку того, що заробляють американські водії, і занижують усі тарифи", – сказав Бейтс виданню FreightWaves.