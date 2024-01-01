Україна введе нові вимоги до транспорту для перевезення швидкопсуву

Розроблений Міністерством розвитку громад та територій документ схвалено Кабінетом Міністрів України, але юридичної сили він поки не набрав. Щоправда, деякі провідні ЗМІ вже повідомили про набрання чинності цього закону.

Насправді це буде не окремий закон, а лише доповнення до чинного. Він так і називається "Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо окремих питань перевезень швидкопсувних харчових продуктів автомобільними транспортними засобами".

Читайте також У Польщі знайшли викрадені в Німеччині рефрижератори

Доповнення розроблено відповідно до міжнародних стандартів в сегменті таких перевезень. Наразі всі міжнародні перевезення швидкопсувних продуктів повинні виконуватись виключно ізотермічними транспортними засобами. Це – одна з вимог Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів.

В коментарі Мінрозвитку пояснюється, що українські компанії при підготовці до транспортування таких товарів за межі України повинні перевіряти свої транспортні засоби на відповідність Угоді та отримати необхідне свідоцтво.

Читайте також Українські перевізники повинні будуть їздити з новою наліпкою: яка вона і навіщо

Йдеться про майже 8 тисяч українських компаній та 70 тисяч вантажівок, які все ще проходять таку перевірку за кордоном, зокрема у країнах ЄС. Відповідно ж до положень Угоди така перевірка має відбуватись у країні реєстрації вантажівки.

"Ключова мета законопроєкту – створити механізм забезпечення доставки швидкопсувних продуктів, що відповідатиме стандартам якості та безпеки. Наразі в Україні відсутня процедура допуску транспорту до перевезень швидкопсувних продуктів. Більше того, українські компанії, що везуть за кордон швидкопсувні товари, вимушені проходити відповідну перевірку транспортного засобу на відповідність вимогам Угоди за кордоном, оскільки в Україні такої можливості немає. Розроблений нами законопроєкт врегульовує це питання та дозволить проходити відповідну перевірку транспорту безпосередньо в країні реєстрації вантажівки, тобто в Україні", – наголосив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Читайте також Небезпечні вантажі в ЄС потрібно буде перевозити за новими правилами

Така законодавча неврегульованість тривалий час створює не лише зайві витрати для українських компаній, так і випадки застосування штрафних санкцій до перевізників, які не мають саме українського свідоцтва про відповідність вимогам Угоди.