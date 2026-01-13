Українські АЗС поки не будуть штрафувати за чистий бензин

Державна екологічна інспекція України наразі не має правових підстав застосовувати фінансові санкції до операторів паливного ринку за реалізацію автомобільних бензинів із нульовим вмістом біоетанолу. Про це йдеться в офіційній відповіді ДЕІ на інформаційний запит профільного видання enkorr.

Читайте також: Чому спиртовий бензин шкідливий для авто

У чому суть проблеми

ДЕІ здійснює державний ринковий нагляд за пальним виключно в межах технічного регламенту щодо автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №927. Цей регламент не містить вимог щодо обов’язкової мінімальної частки біоетанолу в бензинах. Відповідно, відсутній і юридичний інструмент для контролю та накладення штрафів.

Чому чистий бензин поки що дозволений

Чинний технічний регламент прямо дозволяє введення в обіг та реалізацію на території України автомобільних бензинів із нульовим вмістом біоетанолу. Це означає, що з погляду ринкового нагляду таке пальне не є порушенням, доки відповідна норма не буде закріплена саме в технічних регламентах, а не лише в галузевих законах.

Конфлікт між законом і механізмом контролю

Закон України «Про альтернативні види палива» встановлює нормативно обов’язкову частку рідкого біопалива в бензинах, що реалізуються на гуртовому та роздрібному ринках, за винятком окремих категорій. Проте, як визнають у ДЕІ, механізм державного ринкового нагляду за виконанням цієї норми фактично не врегульований. У результаті вимога існує, але інструментів її примусового виконання немає.

Що роблять чиновники для застосування штрафів

Держекоінспекція повідомила про розробку проекту наказу Мінекономіки щодо затвердження форми протоколу про правопорушення у сфері альтернативних видів палива. Станом на 1 січня 2026 року документ перебуває на розгляді в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства. Також до профільного комітету Верховної Ради подано пропозиції щодо імплементації європейського законодавства у сфері відновлюваних джерел енергії.

Також цікаво: Українці готові переплачувати за чистий бензин без спирту

Реакція паливного ринку

На тлі регуляторної невизначеності більшість роздрібних мереж продовжує продавати бензин Е0 без домішок. Причина прагматична: на ринку практично відсутні стабільні обсяги спиртовмісного ресурсу. Представники регіональних мереж прямо зазначають, що бензин Е5 фактично ніде закуповувати, а оператори очікують або відтермінування, або офіційного скасування штрафних санкцій.

Позиція трейдерів і виробників

За словами трейдерів, іноземним виробникам потрібен час для переходу з Е0 на Е5. Після провалу наприкінці 2025 року законопроекту №13219 виробники повідомляли, що налагодження виробництва потребує до двох місяців. Частина компаній уже почала підготовку, однак ключові гравці, зокрема ORLEN, не готові переходити на Е5 без чіткої позиції українського уряду щодо штрафів за Е0.

Потенційні постачання розбавленого спиртом бензину

За інформацією учасників ринку, перші партії бензину Е5 від ORLEN Lietuva можуть надійти вже найближчим часом, тоді як польський підрозділ ORLEN зможе розпочати постачання не раніше лютого. На півдні Європи до відвантажень готовий OMV Petrom, а ресурс у Хорватії доступний лише великими партіями, що ускладнює логістику через морські ризики. Наразі єдиним стабільним постачальником бензину з біоетанолом залишається PCK Schwedt, звідки компанія UPG імпортувала залізничну партію обсягом 2,8 тис. тонн.

Також цікаво: Експерт розповів про шкідливі властивості спиртового бензину

Законодавчий фон і перспективи

Наприкінці 2025 року Верховна Рада не підтримала законопроект №13219, який передбачав зміну підходів до обов’язкового вмісту біоетанолу, перехід до Е10 та продовження перехідного періоду без штрафів до 1 липня 2026 року. Водночас, за даними enkorr, повторне голосування за документ може відбутися вже найближчими днями, що знову актуалізує питання відповідальності за Е0.

Що це означає для споживачів і ринку

Поточна ситуація означає тимчасову «паузу» у контролі за вмістом біоетанолу, але не скасування курсу на його впровадження. Для ринку це сигнал про необхідність готуватися до змін, а для споживачів гарантію того, що продаж Е0 наразі не є порушенням і поки що автомобілі можна заправляти чистим пальним.