Український бронепікап GYURZA-03: нова відповідь на потреби фронту

Потреба у захищених бойових транспортних засобах для перевезення особового складу, боєприпасів та спеціального обладнання в Силах оборони України залишається надзвичайно гострою. Як повідомляють розробники, вітчизняна компанія УкрАрмоТех запропонувала одразу два актуальні рішення — бронеавтомобілі GYURZA-03 та DESNA, які нещодавно успішно пройшли кодифікаційні випробування.

Наразі очікується відповідне рішення оборонного відомства, а виробник заявляє про готовність до серійних поставок, повідомляють у DEFENSE EXPRESS.

GYURZA-03: розвиток бойового досвіду, а не експеримент

Українські військові вже добре знайомі з технікою УкрАрмоТех. Бронемашини GYURZA-01 та GYURZA-02 активно застосовуються у Збройних силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі. Саме досвід їхньої реальної експлуатації на фронті став основою для створення нової версії — GYURZA-03.

GYURZA-02, кодифікована раніше цього року, є багатофункціональною машиною з єдиним десантним відсіком. На практиці це означало, що особовий склад, спорядження і боєприпаси часто перевозилися разом, що у разі детонації створювало додаткові ризики. Саме цю проблему і покликана вирішити GYURZA-03.

Бронепікап замість десантного фургона

Нова «трійка» зберегла рівень балістичного захисту на STANAG 4569 Level 2, тобто здатна витримувати обстріл бронебійно-запалювальними кулями калібру 7,62×39 мм з дистанції 30 метрів. Водночас конструкція зазнала принципових змін. Частину десантного відділення замінили на повноцінний вантажний відсік, перетворивши машину на бронепікап.

Таке рішення дозволило відокремити перевезення боєприпасів від особового складу, а також розширило функціональність платформи. GYURZA-03 може транспортувати міномети калібру 81, 82 або 120 мм, безпілотні літальні апарати розвідувального типу чи інші вантажі, що відповідають габаритам і масі. Модульна схема відкриває шлях до створення на цій базі машин радіаційної розвідки, засобів ППО, РЛС або артилерійських систем.

Посилений захист екіпажу

Бронекабіна GYURZA-03 розрахована на екіпаж і десант до п’яти осіб. Вона отримала протимінний захист рівня STANAG 4569 Level 3a/b, що означає стійкість до підриву до 8 кг вибухівки під колесом або днищем. Для цього використано нове інженерне рішення — підвісну підлогу, яка зменшує передачу вибухової енергії всередину капсули. Надалі це рішення планують масштабувати і на інші серійні броньовики компанії.

Зсередини капсула вкрита протиуламковим підбоєм з арамідної тканини, що додатково підвищує рівень виживання екіпажу.

Прохідність і уніфікація

GYURZA-03 отримала колеса військового зразка з шинами 395/85 R20, більші, ніж у попередньої версії. Завдяки цьому кліренс зріс з 379 мм до 450 мм, що безпосередньо вплинуло на прохідність у складних умовах.

Ходова частина та ключові агрегати залишилися уніфікованими з GYURZA-02. Під капотом — турбодизель Cummins ISDe6.7-330, який працює у парі з автоматичною коробкою передач Allison. Таке рішення спрощує експлуатацію та ремонт у військах.

Максимальна швидкість на шосе сягає 110 км/год, а серед позашляхових можливостей — подолання броду глибиною до 1,2 метра та вертикальних перешкод висотою до 390 мм.

Загальні попередні характеристики бронепікапу GYURZA-03

Повна маса, кг 15600±200 Споряджена маса, кг 13320±200 Кількість осіб для перевезення (в т.ч. екіпаж), чол 5(2) Габаритні розміри, мм Довжина 6730±25 Ширина 2750±10 Висота з поворотною платформою 3550±20 Дорожній просвіт, мм Передня вісь 420±10 Задня вісь 440±10 Максимальна швидкість по шосе, км/год 110 Долаєма глибина броду, мм 1200 Технічні характеристики шин 395/85R20 Диски 10.0-20 алюмінієві легкосплавні диски із системою RunFlat

Цифровий огляд і нічна робота

Як і інші машини «УкрАрмоТех», GYURZA-03 оснащена системою кругового огляду з камерами на 360 градусів. Зображення виводиться як для водія, так і на планшет десанту. Для нічної роботи передбачена інфрачервона камера з активною підсвіткою. Хоча таке рішення може бути помітним для спеціалізованих датчиків противника, на практиці воно значно безпечніше за використання звичайних фар.