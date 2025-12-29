Українці проїхали на чужих авто у 2025 році понад два мільярди кілометрів

За даними BlaBlaCar, у 2025 році кількість користувачів платформи в Україні сягнула майже 16 мільйонів. Водночас сегмент автобусних перевезень продовжив зростати: кількість активних автобусних пасажирів збільшилася на 7% порівняно з 2024 роком. Це свідчить про стабільно високий попит на міжміські поїздки навіть попри складні умови та зміну логістики всередині країни.

Подорожі стали довшими і географія ширшою

BlaBlaCar — глобальна технологічна платформа для подорожей, яка об'єднує водіїв, пасажирів, автобусні та залізничні перевезення. Щороку сервісом користуються понад 26 мільйонів людей у 21 країні.

Загалом українці у 2025 році за допомогою BlaBlaCar проїхали понад 1,9 млрд кілометрів і подорожували до дев’яти країн світу. Для порівняння, ще у 2024 році їх було шість, а у 2023 — лише п’ять. Найдовшою автобусною поїздкою року став маршрут із Торрев’єхи в Іспанії до Дніпра протяжністю 5104 км. Серед спільних поїздок автомобілем рекордною стала подорож з України до Німеччини довжиною 2213 км.

Київ і Одещина — головний маршрут року

Найпопулярнішим напрямком для подорожей у 2025 році залишився маршрут Київ — Одеська область. Кількість пасажирів на цьому напрямку зросла на 13,2% у порівнянні з минулим роком. Це вкотре підтверджує, що південь України залишається одним із ключових туристичних і транспортних магнітів навіть у непрості часи.



Карпулінг у 2025 році був не лише зручним, а й вигідним. За підрахунками BlaBlaCar, українські водії у спільних поїздках заощадили загалом 732,2 млн гривень. Інтерес до такого формату продовжує зростати: кількість нових користувачів платформи збільшилася одразу на 51%, що чітко вказує на зміну транспортних звичок.

Жінки за кермом і нові формати безпеки

Окремим трендом року стало зростання ролі жінок у спільних поїздках. Частка активних жінок-водійок на платформі зросла на 7% і наразі становить 18% від усіх водіїв. Крім того, кількість поїздок з опцією «Тільки для жінок» у 2025 році майже подвоїлася. Такий формат дозволяє пасажиркам обирати подорожі, у яких вони почуваються більш комфортно та безпечно.

Що це означає

Підсумки 2025 року показують чіткі тенденції: українці дедалі активніше користуються спільними поїздками, не відмовляються від автобусних маршрутів і все сміливіше планують подорожі за кордон. Розширення географії, зростання ролі жінок-водійок і рекордні дистанції свідчать про те, що мобільність залишається важливою частиною життя навіть у складних умовах.