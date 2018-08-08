Гарна річ у спеку. Доки поліцейські не зупинять.

Власник ВАЗ-2104 з міста Дніпро перетворив старий універсал на пересувний басейн і катає у ньому приятелів.

Правила дорожнього руху жодної країни не дозволяють пересуватись громадськими дорогами у подібних странспортних засобах. Та час від часу знаходяться сміливці, що ладні отримати штраф чи потрапити у якусь халепу за можливість проїхатись вулицями міста на такому чудернацькому авто. Не так давно ми писали про росіянина, що причепив до Porsche Cayenne ванну з колесами і катався вулицями міста напівголий.

Українці ж вирішили не роздягатись і катались у футболках та під пляжною парасолею. І хоча вода під час руху розплескувалась на всі боки, чоловікам, судячи з усього, було весело й прохолодно.

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