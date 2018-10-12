Весною 2019 року лінійка 3-Series поповниться новою модифікацією.

Представляючи новий седан 3 Серії у Парижі раніше цього місяця, BMW обмовилась, що незабаром з’явиться і Touring. Судячи зі шпигунських фото, чекати залишилось недовго.

За інформацією видання AutomobileMagazine прем’єра універсала 3 Серії запланована на березневий Женевський автосалон.

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За попередніми даними, як і седан 3 Серії, універсал додасть у розмірах. Компоновка салону та оснащеняя будуть запозичені у G20, як і цифрові прилади та нова інформаційно-розважальна система. BMW 3 Cерії Touring також отримає безліч систем допомоги водію у межах стандартного пакета Active Guard Plus.

Фото: шпигунські знімки BMW 3 Series Touring 2020 / Сarscoops

Лінійка двигунів включатиме ті ж агрегати, що доступні для седана: бензинові 2.0 турбо (181 та 254 к.с.) шестициліндровий мотор потужністю 382 к.с., а також дизелі на 148, 187 або 261 к.с.

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