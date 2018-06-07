В столичному експоцентрі ВДНГ з 6 до 9 червня проходить шоу в ковбойському стилі - "АгроАвтоШоу".

Півтори десятка автомобільних брендів представлені на виставці "АгроАвтоШоу", яка проходить в рамках традиційної агропромислової "Агро 2018".

Під білими наметами представлені автомобілі, які якнайкраще підходять для фермерів, селян та у переробній галузі. Серед них – новинки українського ринку, які раніше не були представлені публіці.

Поряд на двох трасах відбуваються тест-драйви. На спеціально збудованому позашляховому відрізку кросовери демонструють здатність долати перешкоди, виїжджати з піску, проїжджати під значним кутом тощо.

Легкові авто на іншому відрізку шляху демонструють динаміку та маневреність.

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Автомобільне свято проходить в стилі драйвового "кантрі". Тому тут лунає жива музика від найкращих кавер-гуртів, діють ковбойські атракціони, проходить катання на конях, смажать BBQ тощо.

Для тих, хто не встиг побувати на ковбойському автошоу, повідомляємо, що вхід на нього безкоштовний. До зустрічі на дикому автомобільному заході!

Нагадаємо, які автовиставки пройдуть в 2018 році.