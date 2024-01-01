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В Монтереї згорів ще один рідкісний спорткар вартістю $2 млн: відео

Унікальний Hispano-Suiza J12 Vanvooren 1934 року з цінником у 2 мільйони доларів з невідомих причин спалахнув у трейлері під час транспортування. Цікаво, що місяць тому відбувся схожий інцидент за участі рідкісного концепту від Ford.
Унікальний кабріолет 1934 року спалахнув у Монтереї: відео - Auto24

ФОТО: Колаж Carscoops|

Фото з місця події

Данило Северенчук
logo10 вересня, 13:00
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Як повідомляє Carscoops, пожежна служба Монтерея відреагувала на пожежу в трейлері, однак пожежники лише знайшли обгорілі рештки авто всередині. На час гасіння пожежі влада перекрила автомагістраль, де сталось займання, в обох напрямках.

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Повідомляється, що розслідування встановлює причини пожежі. Постраждалих внаслідок інциденту немає, адже водій вантажівки, що буксирувала трейлер, зміг відвезти його в безпечне місце та від’єднати від авто.

До слова, 18 серпня в Монтереї згорів цінний концепт-кар Ford Ghia Probe 1 1979 року випуску вартістю 1 мільйон доларів. Проте, правоохоронці не вважають, що ці інциденти пов’язані.

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«Це незвичайна подія, яка трапилася двічі. Жоден із них не виглядає підозрілим. Це просто низка невезіння», — сказав керівник пожежної служби Монтерея Кріс Гроган. Відомо, що кабріолет 1934 року належав бізнесмену-мільярдеру з Гонконгу Майклу Кадурі.

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