В Україні купують електромобілів не менше, ніж країнах Європи: інфографіка

Минулий 2024 рік не був рекордним для продажів електромобілів (EV) у Європі, оскільки уповільнення темпів продажів, ознаки якого галузь почала відчувати у 2022 році, призвело до падіння обсягів. У 2024 році в EU-28 було зареєстровано 1 985 996 одиниць нових легкових електромобілів, що є річним показником падіння на 1,2%, стверджують у Інституті досліджень авторинку за даними від JATO.

Частка ринку BEV в Європі теж дещо знизилася: з 15,7% у 2023 році до 15,4% минулого року. Відсутність ясності щодо стимулів для BEV, висока середня роздрібна ціна нових моделей і низька залишкова вартість, а також занепокоєння щодо зарядної інфраструктури по всьому континенту – головні причини зниження обсягів.

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Попри падіння, зафіксоване минулого року, очікується, що ситуація покращиться протягом 2025 року, оскільки середня ціна BEV у Європі продовжує падати.

Які частки на ринку зайняли нові електромобілі у кожній з країн Європи Інфографіку складено у Інституті досліджень авторинку за даними JATO.

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Частки нових BEV у Європі

Норвегія зберегла свої позиції у 2024 році, при цьому BEV там займають найбільшу частку ринку (88%). За нею йдуть Данія (51%), Швеція (35%) і Нідерланди (34,7%). Данія, Бельгія, Норвегія, Люксембург і Нідерланди були п’ятіркою європейських країн, де електромобілі здобували найбільшу частку ринку з року в рік, тоді як у Німеччині, Ірландії, Фінляндії, Румунії та Швеції – навпаки.

Щодо рейтингу виробників, ринок BEV не зазнав суттєвих змін у 2024 році.

Концерн Volkswagen Group залишився лідером продажів, – у 2024 році було зареєстровано понад 427 000 одиниць електричних моделей його виробництва.

Tesla посіла друге місце — посилення конкуренції з боку інших гравців та затяжне очікування появи нової Model Y не дозволило компенсувати американському бренду просідання на європейському ринку.

На третьому місці опинилася продукція групи Stellantis, яка залишилася в трійці найкращих виробників BEV, попри падіння обсягів на 10%.

В інших країнах переважали електричні автівки від BMW Group та Geely.

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Частки нових BEV в Україні

В Україні частка нових легковиків на батарейній тязі склала 15,1% — майже стільки ж, як середнє значення по Європі. На вторинному ринку, якщо визначити частку електромобілів серед тих, які торік пройшли першу реєстрацію, отримаємо ще більше значення — 17,9%.

Варто зазначити, що при різних методах оцінки, зважаючи на специфіку саме українського ринку, ці числа можуть біти іншими, якщо до нових авто зарахувати ті, які, наприклад, мали вік до 1 року, однак за документами проходили як вживані. Тоді частка зміниться на користь нових авто, відібравши певну частину від перших реєстрацій вживаних електромобілів.

Так само як і в Європі, в Україні очікується збільшення обсягів торгів електромобілями. Проте підґрунтя цих процесів різні. Якщо в ЄС це відбуватиметься переважно завдяки фінансовим стимулам (зменшенням податків, грантам, появою на ринку доступніших моделей), то в Україні скоріше діятиме «метод батога». Адже з 2026 року повертається повний формат оподаткування імпорту електроавто, що стимулюватиме багатьох перейти на електрику ще цьогоріч.