В Україні тестують фіксацію камерами проїзду на червоне світло світлофора

Вже в найближчі місяці поточного року власники авто, водії яких рухаються на червоний сигнал світлофора, почнуть отримувати штрафи за порушення ПДР, зафіксовані дорожніми камерами. Про це стало відомо із повідомлення autoconsulting.ua, який посилається на Центр інфраструктури та технологій МВС.

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Наразі, МВС уже тестує новий функціонал таких дорожніх камер. Цю функцію матимуть комплекси, розташовані на українських дорогах.

Спочатку очікувалося, що камери на українських дорогах почнуть фіксувати проїзд на червоний сигнал світлофора ще у 2022 році. Але було оголошено воєнний стан, тому це нововведення відклали.

В Україні за проїзд на червоний сигнал світлофора ч.2 ст.122 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф у розмірі 510 грн.

Комплекси дорожніх камер "Каскад" на українських дорогах з'явилися у 2020 році. На весну 2025 року в Україні було вже 340 таких комплексів. Вони працюють цілодобово, фіксуючи автомобілі, що рухаються з перевищенням дозволеної швидкості. Також ці камери фіксують машини, які проїжджають смугою громадського транспорту.

Якщо камера зафіксувала порушення – винним автоматично визнається юридичний власник автомобіля, а не водій, який скоїв порушення. Це має очевидні ознаки невідповідності нормам Конституції України. Конституційний Суд України вже понад п'ять років розглядає цю справу і досі не виніс жодного рішення.