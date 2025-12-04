Вантажівка повисла на мосту внаслідок ДТП: водій провів над прірвою 5 годин

Як пише Carscoops, за даними пожежної служби Сент-Олбанса, інцидент стався близько п’ятої ранку у вівторок. Удар був настільки сильним, що кабіна перелетіла через край мосту. Єдине, що втримало багатотонну машину від повного перекидання, — це важкий вантаж цегли у напівпричепі. Саме він врятував водієві життя.

Водій провів у підвішеній кабіні п’ять з половиною годин. Увесь цей час він залишався буквально за крок від смертельного падіння. Щоб уникнути найгіршого сценарію, рятувальники діяли неймовірно обережно: вони протягнули ремінь через бокові вікна та закріпили кабіну, щоб стабілізувати конструкцію.

Після цього розпочалася найскладніша частина. На відео з місця події видно, як рятувальника прив’язують до крана й повільно опускають до завислої кабіни. Діставшись до водія, він закріпив його на страховці, після чого обох обережно підняли на міст.

Попри п’ять з половиною годин у жахливих умовах та високий ризик трагедії, водій вийшов із ситуації неушкодженим. Начальник пожежної охорони Пойнт-Плезант Джеремі Брайант зазначив, що за багато років через цей міст проїхали тисячі вантажівок, але ще ніколи жодна не зависала так у повітрі.

“Тут не було іншого способу дістатися до водія, окрім як за допомогою мотузки”, — зазначив він. Рятувальну операцію вже назвали однією з найскладніших і водночас найуспішніших у регіоні за останні роки.