Водій в кабіні фури зависнув над проваллям мосту, проліт якого знесло повінню

Інцидент стався на автомагістралі G76. Через сильний мусонний дощ дорожні служби помітили серйозне пошкодження конструкції одного з мостів на автомагістралі. Рішення повністю закрити трасу прийняли мало не відразу, але в цей час на дорозі ще перебувала техніка, що пересуватися через пошкодження вже не могла.

Як пише 40ton.net, машини через це евакуювати не встигли, але людей все-таки завчасно з легкових автомобілів вивели у безпечне місце. Водій магістрального тягача FAW J6P 6×4 з типовими китайським 16,5-метровим двовісним контейнерним напівпричепом не встиг покинути проблемне місце – проліт обвалився практично під фурою. Тягач зависнув над прірвою, оскільки опору під прольотом знесло миттєво.

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Стихійне лихо торкнулося двох проїжджих частин автомагістралі – та, що розташована ближче до гірського схилу, обвалилася на одній короткій ділянці.

Проліт, що далі від схилу, обвалився на значно довшій частині мосту. На жаль, саме там і була вантажівка, а точніше – її передня частина. Видовище не для людей зі слабкими нервами.

Погодьтеся, висіти над таким проваллям добру годину не дуже приємно. Скриншот: Авто24

Після обвалу тягач прямо зависнув у повітрі. На щастя, сідло зчіпної системи та шворень зуміли утримати його у зв'язці з напівпричепом. Той лежав на дорозі завдяки своєму міцному та дуже довгому шасі з повним контейнерним навантаженням.

Експерти припускають, що така міцність була закладена спеціально для китайських перевантажень (їхні перевізники відомі тим, що рекордно перевищують повну масу).

Завдяки цьому водій уникнув падіння разом з транспортним засобом, хоча й опинився у дуже скрутному становищі, залишившись у кабіні приблизно за 10 метрів від залишків мосту.

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Коли прибули рятувальні служби, не було можливості безпечно зняти тягач й відтягнути його до вцілілої частини дороги. Водія довелося рятувати більш імпровізованим способом.

Рятувальники дісталися до тягача через дах контейнера, використавши ремені безпеки. Водночас водієві порадили дістатися до задньої платформи тягача та скористатися вікном в задній стінці кабіни. Воно стандартне для всіх магістральних тягачів на китайському ринку. Ось там його й зафіксували в евакуаційних шлейках й витягнули спочатку на дах контейнера, а потім вже й опустили на підлогу – живого й здорового.

Таким чином, приблизно після години очікування над проваллям, чоловіка врятували.