Німці говорять про нову концепцію мобільності у мегаполісі.

Концерн Volkswagen оголосив про еволюцію платформи WE для каршерінгу електрокарів. Роботу з клієнтами система почне з Німеччини у 2019 році, а вже наступного мережа буде розширена на мегаполіси Європи, Азії та Північної Америки.

Платформа WE відкриє доступ не лише до машин – німці говорять і про “мікромобільність на останньому кілометрі”, маючи на увазі можливість користування, наприклад, електричними скутерами I.D. Streetmate та I.D. Cityskater.

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За своєю концепцією WE подібний до щойно анонсованого сервісу від Volvo під назвою М. Це означає, що користувачі платформи зможуть “ділитись” не лише автомобілями з автопарку WE, а й власними – система дозволить і райдшерінг.

Для райдшерінгу творці платформи вже створили дослідний зразок електричного мінівена MOIA, котрий з часом має стати безпілотним, передбачається і використання безпілотних шатлів типу Sedric.

Таким чином через платформу WE клієнт зможе задовольнити найрізноманітніші потреби у транспорті від поїздок тривалістю у кілька хвилин до подорожі на інший кінець країни. При цьому розробники обіцяють чесні ціни, швидкість і екологічно дружній автопарк.

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