Експериментальне пальне отримало назву R33 BlueDiesel і протягом кількох місяців тестувалось на автомобілях працівників VW.

Компанія Volkswagen спільно з вченими університету Кобурга створили нове пальне – біодизель R33 BlueDiesel, до складу якого входять речовини отримані шляхом промислової переробки відпрацьованого фритюру.

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Пробний випуск перших партій R33 BlueDiesel налагодила компанія Shell Global Solutions спільно з Tecosol і Neste. Випробування на реальних дизельних автомобілях тривали протягом 9 місяців у Німеччині і показали гарні результати.

У назві нового пального зашифрована деяка інформація: R означає Regenerative – відновлюваний, а 33 – відсоток “вторинного” пального в загальному складі. R33 BlueDiesel відповідає стандарту дизельного пального DIN EN 590, а тому є сумісним з сучасними дизельними моторами.

Спалюючи R33 BlueDiesel, машина викидає на 20% менше CO2, ніж на звичайному дизельному пальному. Поки переробка фритюру в R33 – лише експеримент, однак автовиробник сподівається масштабувати проект. Зазначимо, що переважна більшість біодизеля в світі виробляється з рослинної сировини (ріпак, соя, пальмова олія). Таке пальне називають биодизелем першого покоління, а отриманий з промислових відходів з високим вмістом кулінарного жиру біодизель відноситься до другого покоління.

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