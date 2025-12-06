Виробництво зросло, але бракує грошей: що не так з українською оборонкою

Провідний український приватний виробник воєнної продукції "Українська бронетехніка" упродовж 2025 року подвоїв обсяги випуску бронеавтомобілів відносно торішнього показника. Щоправда, кількість не розшифровується.

Про це генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявив в інтерв’ю виданню "Дело. ТОП 100".

Можна робити більше, але…

Попри згадане вище зростання, підприємство має значно вищу виробничу спроможність, яку наразі стримує нестача фінансування.

За словами керівника компанії, у сегменті бронеавтомобілів компанії вдалося суттєво наростити темпи виробництва, тоді як обсяги випуску мінометів залишилися на стабільному рівні.

"У 2025 році ми випустили подвоєну кількість бронеавтомобілів, порівняно з попереднім роком. Що стосується мінометів – обсяги залишилися приблизно на тому самому рівні: понад тисячу одиниць на рік ми постачаємо Збройним силам України. Тут є і межі потреби, і обмеження спроможності", – зазначив Бельбас.

У пошуках джерел фінансування

Владислав Бельбас зазначив, що оборонна промисловість України у 2025 році зіткнулася з новим викликом: виробничі можливості підприємств почали перевищувати доступні джерела фінансування.

"Цього року всі виробники масштабувалися та шукають кошти. Внутрішнього бюджету недостатньо, щоб закупити все, що потрібно фронту, і все, що ми здатні виробляти. Це один із головних викликів для ринку. Компанії кажуть: дайте фінансування – і ми зробимо більше", – констатував Владислав.

У компанії підкреслюють: при належному та завчасному фінансуванні обсяги виробництва можуть бути значно більшими.