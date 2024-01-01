Визначено претендентів на звання Автомобіль року в Україні 2025

Претендентів обирали шляхом голосування громадськості, що тривало з 13 січня по 28 лютого 2025 року на сайті autoroku.ua. Незабаром їх протестують та оцінять представники Експертного журі.

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Громадське журі визначило наступну десятку фіналістів:

Audi Q6 e-tron

BMW 3 серії

Honda CR-V e:HEV

Hyundai Tucson

INEOS Grenadier

Jeep Avenger

Mitsubishi L200

Peugeot E-2008

Skoda Kodiaq

Skoda Octavia

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Саме серед цих моделей буде визначено автомобіль, що гідний звання “Автомобіль року в Україні 2025”. Також за правилами акції будуть визначені переможці в додаткових номінаціях, а саме: