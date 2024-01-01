Визначено претендентів на звання Автомобіль року в Україні 2025

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Претендентів обирали шляхом голосування громадськості, що тривало з 13 січня по 28 лютого 2025 року на сайті autoroku.ua. Незабаром їх протестують та оцінять представники Експертного журі.
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Громадське журі визначило наступну десятку фіналістів:
- Audi Q6 e-tron
- BMW 3 серії
- Honda CR-V e:HEV
- Hyundai Tucson
- INEOS Grenadier
- Jeep Avenger
- Mitsubishi L200
- Peugeot E-2008
- Skoda Kodiaq
- Skoda Octavia
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Саме серед цих моделей буде визначено автомобіль, що гідний звання “Автомобіль року в Україні 2025”. Також за правилами акції будуть визначені переможці в додаткових номінаціях, а саме:
- Міський легковий автомобіль
- Легковий автомобіль
- Легковий автомобіль бізнес сегменту
- Легковий автомобіль преміум сегменту
- Міський кросовер
- Кросовер
- Позашляховик/SUV
- Кросовер/ SUV преміум сегменту
- Легковий електромобіль
- Компактний електрокросовер
- Електрокросовер/SUV
- Гібридний автомобіль
- Спортивний автомобіль
- Пікап
- Сімейний вен
- Автомобіль для комерції
- Дизайн
- Співвідношення ціна/якість
- Лідер голосування громадськості
- Лідер голосування експертів.