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Визначено претендентів на звання Автомобіль року в Україні 2025

Громадськість обрала 10 автомобілів-фіналістів, шо претендуватимуть на звання переможця цьогорічної національної акції “Автомобіль року в Україні”.
Визначено фіналістів конкурсу Автомобіль року в Україні 2025 - Auto24
Данило Северенчук
logo5 березня, 16:05
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Претендентів обирали шляхом голосування громадськості, що тривало з 13 січня по 28 лютого 2025 року на сайті autoroku.ua. Незабаром їх протестують та оцінять представники Експертного журі.

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Громадське журі визначило наступну десятку фіналістів:

  • Audi Q6 e-tron
  • BMW 3 серії
  • Honda CR-V e:HEV
  • Hyundai Tucson
  • INEOS Grenadier
  • Jeep Avenger
  • Mitsubishi L200
  • Peugeot E-2008
  • Skoda Kodiaq
  • Skoda Octavia

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Саме серед цих моделей буде визначено автомобіль, що гідний звання “Автомобіль року в Україні 2025”. Також за правилами акції будуть визначені переможці в додаткових номінаціях, а саме:

  • Міський легковий автомобіль
  • Легковий автомобіль
  • Легковий автомобіль бізнес сегменту
  • Легковий автомобіль преміум сегменту
  • Міський кросовер
  • Кросовер
  • Позашляховик/SUV
  • Кросовер/ SUV преміум сегменту
  • Легковий електромобіль
  • Компактний електрокросовер
  • Електрокросовер/SUV
  • Гібридний автомобіль
  • Спортивний автомобіль
  • Пікап
  • Сімейний вен
  • Автомобіль для комерції
  • Дизайн
  • Співвідношення ціна/якість
  • Лідер голосування громадськості
  • Лідер голосування експертів.
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