Вживаний Audi RS4 з пробігом може коштувати дорожче нового RS 6 Avant

Як пише Carscoops, вживані Audi RS4 B5 дуже цінуються серед покупців. Особливо, якщо трапляється екземпляр у чудовому технічному стані. Саме такий срібний універсал продали на аукціоні Bring a Trailer.

Читайте також: Audi e-tron GT отримав нову базову версію за ціною в понад 100 000 євро

Попри те, що модель ніколи не продавалась в США, цей екземпляр 2002 року був привезений в Америку компанією Registered Importer Corp. з Лос-Анджелеса. Одометр вказує пробіг в 11 242 кілометрів, а під капотом універсала – 2,7-літровий двигун потужністю 380 кінських сил.

Він працює в парі з шестиступеневою механічною КПП, що передає крутний момент на всі колеса завдяки системі повного приводу Quattro з міжосьовим диференціалом Torsen. В салоні автівка має незначні сліди експлуатації, як от затерті подушки водійського сидіння Recaro.

Також цікаво: В багажник електромобіля AUDI влізе хіба що бутерброд: фото

В результаті аукціону фінальна ставка за лот досягла позначки 84 500 доларів. Цілком можливо, що через декілька років подібна Audi RS4 може бути продана за понад $126 000 – дорожче, ніж коштує новий Audi RS6 Avant, оскільки дані автомобілі з часом лише зростають у вартості.