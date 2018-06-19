За три роки дії Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху з бюджету буде витрачено 8,6 млрд гривень. На які заходи вони будуть витрачені?

Протягом 2018 – 2020 року в державному бюджеті закладені кошти на підвищення безпеки дорожнього руху, в результаті яких смертність на дорогах має знизитись більш ніж на 1000 чоловік на рік. Всі видатки на цю програму описані в постанові Кабміну.

Найбільше коштів буде витрачено на підвищення рівня безпечності доріг та дорожньої інфраструктури – майже 4,7 мільярди гривень.

З них майже половину – два мільярди – піде на влаштування розв'язок з рухом по колу.

525 мільйонів гривень за три роки підуть на облаштування пішохідних переходів на дорогах першої категорії - на них встановлять наземні пішохідні переходи або побудують підземні.

На встановлення дорожнього огородження з демпферними системи поза межами населених пунктів направлять 435 млн грн.

350 мільйонів витратять на облаштування пішохідних переходів дорожніми знаками із підсвіткою та спеціальними світлофорами з використанням датчиків руху, а також на освітлення пішохідних переходів автономними модулями з сонячними батареями.

267 мільйонів витратять на побудову напрямних острівців при в’їзді в населений пункт, які мають на меті примусове зниження швидкості руху.

260 мільйонів піде на ліквідацію місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ділянок з підвищеною аварійністю.

У 2019 році 20 мільйонів витратять на реалізацію пілотного проекту з облаштування перед в’їздом у населений пункт світлофорів з табло, які вимірюють й миттєво відображають поточну швидкість руху автомобіля. Такі знаки-радари широко використовуються в Європі.

Трохи більше трьох мільйонів гривень виділяють на вдосконалення здійснення заходів реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод та забезпечення дотримання правил дорожнього руху.

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Набагато менше коштів – в межах 85 – 290 млн гривень на три роки за кожною статтею – піде на низку організаційних заходів: вдосконалення державного управління у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, ведення обліку та проведення аналізу даних ДТП, покращення медичного забезпечення, підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів та вантажів, покращення безпечної поведінки учасників дорожнього руху.

А найменша стаття видатків – це підвищення рівня безпечності транспортних засобів. На це завдання витратять 13,36 млн гривень за три роки.

Найбільш цікаві видатки цього розділу - придбання 3-DH манекена для проведення досліджень автомобілів за показниками пасивної безпеки.

Нагадаємо, що названі основні причини ДТП.