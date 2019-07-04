Неналежна організація дорожнього руху не може бути підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС в постанові від 24 квітня 2019 року по справі № 127/12081/17.

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Відповідно до обставин справи позивач звернувся до суду з позовом про скасування постанови про сплату відповідного штрафу на підставі частини першої статті 122 КпАП щодо порушення вимог дорожніх знаків.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що дорожній знак розміщений з порушенням, а своїми діями водій не спричинив небезпеку дорожнього руху.

Місцевий суд задовольнив вимоги позивача, а апеляційний суд підтримав відповідне рішення, залишивши постанову суду першої інстанції без змін.

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Відповідач подав касаційну скаргу, вказуючи те, що попередні суди порушили норми матеріального та процесуального права. Він просив скасувати їх рішення і прийняти нове про відмову в задоволенні позовних вимог.

Позивач подав заперечення на касаційну скаргу. Він вказав, що дорожній знак був встановлений з лівого боку дороги і таким чином, що його не було видно.

Верховний Суд погодився з рішеннями нижчих інстанцій з огляду на таке.

Згідно з пунктом 8.2-1. Правил дорожнього руху дорожні знаки встановлюються відповідно до цих Правил та повинні відповідати вимогам національного стандарту.

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Дорожні знаки повинні розміщуватися таким чином, щоб їх було добре видно учасникам дорожнього руху як у світлий, так і в темну пору доби. При цьому дорожні знаки не повинні бути закриті повністю або частково від учасників дорожнього руху будь-якими перешкодами.

Дорожні знаки встановлюються по обидва боки дороги на стороні, що відповідає напрямку руху. Для поліпшення сприйняття дорожніх знаків вони можуть бути розміщені над проїзною частиною. Якщо дорога має більше ніж одну смугу для руху в одному напрямку, встановлений по обидва боки дороги відповідного напряму дорожній знак дублюється на розділювальній смузі, над проїзною частиною або на протилежному боці дороги.

Дорожні знаки розміщуються таким чином, щоб передана інформація сприймалася саме тими учасниками руху, для яких вона призначена.

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Встановлено, що позивача притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 122 КпАП у зв'язку з тим, що він, будучи за кермом автомобіля, рухався дорогою з одностороннім рухом проти напрямку руху, чим порушив вимоги дорожнього знаку 5.5 і 5.7.1, пункт 8.4 ПДР .

Суди з'ясували, що дорожній знак, який вказує напрямок руху на дорозі, якою їхав позивач, було встановлено зліва від проїжджої частини, що є порушенням ПДР. З огляду на цю обставину суди констатували, що в діях позивача немає складу адміністративного правопорушення.