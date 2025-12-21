Як "практично нове авто" з Німеччини виявилось серйозно битим

Биті авто зі США дуже легко визначити – сервіси статистики страхових аукціонів, на яких їх купують, загальнодоступні. А от бите авто з Європи визначити набагато важче – для цього можна скористатись платними сервісами. І це варто робити, адже багато легковиків, які потрапляють в Україну з ЄС, були серйозно пошкоджені.

Наприклад, експерти carVertical виявили у звітах з історії авто Seat Ateca 2019 року випуску, який після важкої аварії в Німеччині був відновлений і згодом без жодних згадок про ДТП з’явився на українському ринку.

«Вигідна» пропозиція з підводними каменями

На перший погляд, цей Seat Ateca виглядав як ідеальний варіант для сім’ї. Компактний кросовер, майже 84 тисячі кілометрів пробігу, ціна нижча за середньоринкову. Саме такі оголошення часто привертають увагу покупців, які шукають універсальний автомобіль для щоденних поїздок, подорожей або побутових потреб.

Втім, історія цього авто виявилася далекою від безхмарної. У листопаді 2023 року Ateca потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду в Німеччині. Зафіксовані пошкодження оцінили у 40–50 тисяч євро. Для автомобіля такого класу це означає, що вартість якісного відновлення могла перевищувати його реальну ринкову ціну.

Замість утилізації — нове життя

Після аварії логічним фіналом для цього Seat Ateca мало б стати списання або розбір на запчастини. Але сталося інакше. Автомобіль швидко продали, а вже у червні 2024 року він був зареєстрований в Україні. З того моменту кросовер кілька разів змінював власників.

Коли експерти carVertical побачили оголошення про продаж цього авто на українських майданчиках, вони були здивовані. Ateca виглядав майже ідеально. Жодних видимих слідів аварії, свіжий вигляд кузова, охайний салон. У тексті оголошення згадувався імпорт, але про аварійне минуле в Німеччині — жодного слова.

Ціна мала насторожити

Бензинові Seat Ateca — не надто поширене явище на українському ринку. Зазвичай такі автомобілі продаються у діапазоні 18–22 тисячі доларів. Ціна на цей екземпляр перебувала на нижній межі, що для уважного покупця вже мало б стати тривожним сигналом.

Низька ціна часто використовується як інструмент, щоб зменшити кількість запитань. Якщо автомобіль виглядає добре зовні, покупці можуть не заглиблюватися в деталі та не перевіряти історію. Саме на це й розраховують недобросовісні продавці.

Питання не лише в ремонті, а в безпеці

Існує думка, що головне — це якісний ремонт. Проте експерти застерігають: після серйозних аварій мова йде не про косметику, а про конструктивну цілісність автомобіля.

За словами автомобільного експерта carVertical Матаса Бузеліса, серйозні ДТП можуть пошкоджувати силову структуру кузова, зони деформації та системи пасивної безпеки. У таких випадках потрібна не рихтовка, а повноцінна заміна елементів. Це стосується і подушок безпеки, і датчиків, і електропроводки. Навіть після ремонту сучасні системи безпеки можуть працювати некоректно.

Чому проблема системна

Одна з ключових причин таких історій — відсутність повноцінного обміну даними про історію транспортних засобів між країнами. Якщо автомобіль усе життя експлуатується в одній державі, інформація про ДТП, пробіг і власників зазвичай зберігається. Але під час імпорту ці дані часто «губляться».

Такий підхід шкодить не лише споживачам у межах ЄС, а й країнам, куди масово ввозять уживані авто. Україна, як чутливий ринок до ціни, особливо вразлива до подібних схем.

За даними carVertical, 40,7% уживаних автомобілів, перевірених клієнтами компанії в Європі за перші 11 місяців року, мали записи про пошкодження. І далеко не вся ця інформація стає доступною покупцям після перетину кордону.

Що радять експерти покупцям

Автомобілі з аварійним минулим завжди мають коштувати дешевше. Тому перевірка історії — перший і обов’язковий крок. Якщо після цього інтерес до авто не зник, наступним етапом має бути огляд на авторизованому сервісі з урахуванням даних зі звіту.

Усі виявлені недоліки повинні бути аргументом для торгу. Купівля проблемного авто без зниження ціни ускладнює подальший перепродаж, адже приховані факти рано чи пізно стають відомими.