Пікап, купе, купе-кабріолет чи пакет "офф-роад"? Який подобається вам?

Перший у своєму роді Rolls-Royce Cullinan відствяткував дебют минулого тижня. Дизайнер, відомий у мережі як X-Tomi, вочевидь, мав чим зайнятись цього уїк-енду. Свій варіант додав і ще один фанат редизайну Клебер Сільва.

Cullinan отримав двигун V12 об’ємом 6,75 л потужністю 570 к.с. та 850 Нм. Агрегат працює у парі з 8-ступінчатою АКПП ZF і має постійний повний привід. Важить “Каллінан” (британці вимовляють як “Каллінен”) 2660 кг. Таке співвідношення маси до потужності дозволяє розкішному позашляховику досить швидко досягати максимальних 250 км/год. Розгінну динаміку фірма не повідомила.

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Новинка випускатиметься у чотиримісному та п’ятимісному виконанні. Окрім роздільних крісел заднього ряду ці дві версії різняться лише корисним простором у багажному відсіку – у першому випадку це 526 літрів, у другому – 600 літрів. При цьому спинки задніх сидінь складаються у обох версій, тож власники з легкістю зможуть перевозити у ньому холодильники чи інші довгомірні предмети.

Клебер Сільва уявив Cullinan пікапом з пасажирською кабіною у стилі великих американських моделей.

X-Tomi пішов далі і зобразив кілька варіантів кузову Rolls-Royce Cullinan на будь-який смак. Насолоджуємось.

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