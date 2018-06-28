Дорогу довжиною 477 км можна подолати будь-яким видом транспорту, окрім водного. Яким швидше, дешевше та безпечніше?

Літаком

Найдорожче, зате найшвидше. Вітчизняний перевізник МАУ пропонує одразу три рейси з Києва в Одесу. Ціни коливаються від двох до шести тисяч в економ-класі до 8-11 тисяч – в бізнесі. Літаки Boeing вирушають з аеропорту Бориспіль, час подорожі - одна година. З аеропорту “Київ” (Жуляни) літає авіакомпанія “Мотор-Січ”, яка перевозить в Одесу за 1 годину 20 хвилин. Вартість – від 2,2 до 4 тисяч гривень, рейси проводять вітчизняним літаком АН-140.

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Власним автомобілем

Найзручніший варіант, також один з найшвидших. Якщо у вас бензинове авто, яке споживає навіть на трасі близько 10 л на 100 км, за поїздку в одну сторону доведеться викласти близько 1400-1500 грн. Власники дизельних легковиків з витратою у 5 л на сотню доїдуть вдвічі дешевше - за 610-650 грн. А для тих, хто переобладнав своє авто на газ (при витраті 12 л на 100 км), поїздка обійдеться у 740-760 грн. Гібридне авто з ГБО довезе дешевше, аніж дизельне.

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Потягом

Поїзд їде в Одесу від 7 до 13 годин. Тобто цей варіант – найдовший за часом. Також він зовсім не дешевий, а придбати квитки в цьому напрямку важко. Наприклад, на найбільш зручні та швидкі поїзди «Інтерсіті» в популярні вихідні квитків зазвичай нема. Вони коштують близько 500 грн. за місце в другому класі і трохи менше 800 – у першому. Якщо вдасться, можна придбати квиток на «нічний» потяг, місце в купе в якому коштує 660, у люксі – 1600 грн.

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Автобусом

Ціна за місце - від 400 до 500 гривень, перевізники гарантують довезти вас за 5,5-6 годин з центрального автовокзалу Києва до такого ж у Одесі. Найчастіше пропонують місця в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter, деколи кажуть, що вони в виконанні “Люкс”. Однак нерідко це машини, просто переобладнані з вантажних фургонів в пасажирські. Є пропозиції комфортабельними автобусами MAN.

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Попуткою

Через сервіс Bla-Bla-Car – від 280 до 440 гривень з пасажира. Пасажир домовляється з водієм про ціну, місце та час зустрічі. Є можливість обрати авто за умови, що ззаду буде не три, а два пасажири. Також доступний рейтинг водіїв, їх водійський стаж та вік.

Нагадаємо, де ведуться ремонти доріг на шляху до Одеси.