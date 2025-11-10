Як виглядатимуть автомобільні фари майбутнього: Oracle показала революційні безлінзові LED-лампи

Як розповідає Carscoops, основна особливість цих фар полягає у повній відсутності зовнішньої лінзи. Замість традиційної конструкції Oracle використала герметичні модульні світлодіодні випромінювачі, розміщені безпосередньо у корпусі. Кожен елемент має захист класу IP68, що гарантує стійкість до пилу, води та інших механічних впливів.

Відмова від зовнішньої лінзи має одразу кілька переваг. По-перше, власники більше не стикаються з проблемою помутніння чи тріщин на пластику, що з часом псує оптику. По-друге, Oracle зробила ставку на ремонтопридатність — окремі модулі, такі як ближнє чи дальнє світло, можна замінити окремо, без необхідності купувати весь блок. Для порівняння, заміна звичайної фари з тріснутою лінзою сьогодні може коштувати понад 1000 доларів.

Фари встановлені на знімних посилених кронштейнах, які легко замінюються у випадку пошкодження. Крім того, корпус новинки має скульптурну форму, яку можна фарбувати у колір кузова — це відкриває нові можливості для персоналізації автомобіля.

Попри вражаючу інженерію, на старті безлінзові фари Oracle будуть доступні лише для кількох моделей — окрім Toyota Tacoma, компанія готує версії для Toyota 4Runner та Ford F-150. Надалі список сумісних авто планують розширити. Ціна комплекту складе приблизно 800–900 доларів, і це може стати новим стандартом для преміального ринку додаткового освітлення.