До трьох кольорів світлофора додадуть четвертий: кому він потрібен

На думку вчених, додавання четвертого кольору світлофора скоротить час очікування для пішоходів на розі вулиць та покращить рух транспорту.

Як пише The Economic Times, дослідники вже кілька років працюють над обчислювальними моделями, що враховують рух транспортних засобів та пішоходів.

Підстави для четвертого кольору уже назріли

Дослідники з Університету штату Північна Кароліна запропонували запровадити білий світлофор для покращення зв'язку між автономними транспортними засобами (autonomous vehicles - AVs) та водіями-людьми.

Біле світло, або "біла фаза", активується, коли до перехрестя наближається достатня кількість AVs, показуючи водіям-людям слідувати за транспортними засобами попереду.

Обчислювальні методи показують, що ця система може покращити потік транспорту, мінімізувати затори, підвищити паливну ефективність та підвищити безпеку, навіть за наявності пішоходів.

Концепція "білої фази" є відповіддю на висхідну кількість транспортних засобів, що використовують автономні рішення для водіння. Система базується на обміні даними між цими транспортними засобами та світлофорами.

Як працює "біле світло"

Біле світло передаватиме сигнал бездротовим способом автономним транспортним засобам, активуючись, коли до перехрестя наближається необхідна їх кількість. Воно сигналізує водіям-людям про необхідність слідувати за транспортним засобом попереду них.

Якщо біле світло горить, це означає, що значна кількість автономних транспортних засобів координує свій рух відповідно до поточної дорожньої ситуації.

"Наше попереднє дослідження показало, що чим більше автономних транспортних засобів на дорогах, тим ефективніше рухається транспорт. Щоб було зрозуміло, це покращує час подорожі, паливну ефективність та безпеку для всіх автомобілів на дорозі, а не лише для автономних транспортних засобів. Червоне світло все одно означатиме необхідність зупинитися, зелене світло дозволить продовжувати рух, а біле світло сигналізуватиме про необхідність стежити за рухом транспортного засобу попереду," – уточнює Алі Хаджбабаї, доцент кафедри цивільного, будівельного та екологічного будівництва в Університеті штату Північна Кароліна.

Не заборонятиме чи дозволятиме, а координуватиме

У майбутньому впроваджений "білий світлофор" відображатиме запропоновану стратегію четвертого сигналу, розроблену для автономних транспортних засобів. Він допомагатиме координувати рух і покращуватиме потік транспорту.

Коли колона достатньої довжини наближається до перехрестя, світлофори автоматично вмикатимуть білі вогні, сигналізуючи іншим водіям слідувати за транспортним засобом попереду. Таким чином, водії за кермом класичних автомобілів стануть частиною автономно керованих колон.

З погляду системи, сам колір сигналу не має значення. Однак дослідники визначили, що водії найкраще розпізнають біле світло.

Експерти тестують"білу фазу"

Концепція "білої фази" наразі є лише експериментальною ідеєю. Вчені вважають, що її потенційне застосування може значно покращити транспортний потік.

Розроблені моделі вже показують, що якби 30% транспортних засобів, що проїжджають через перехрестя, були автономними автомобілями, можна було б покращити потік транспорту майже на 11%.

В мегаполісах до "білого" поки приглядаються

Поспішати з "білим кольором" поки ніхто не буде. Професор Хаджбабаї, який відповідає за дослідження цієї технології, наголошує, що перед фактичним впровадженням будуть необхідні випробування в реальних умовах.

Вчені також усвідомлюють, що уряди не впроваджуватимуть нові технології дорожнього руху найближчим часом, але вони вже роблять перші кроки до пілотних проєктів, приглядаючись до білого кольору у четвертій секції світлофора.

Ймовірно, вона буде розташована нижче, тобто під зеленим кольором.