К трем цветам светофора добавят четвертый: кому он нужен

По мнению ученых, добавление четвертого цвета светофора сократит время ожидания для пешеходов на углу улиц и улучшит движение транспорта.

Как пишет The Economic Times, исследователи уже несколько лет работают над вычислительными моделями, учитывающие движение транспортных средств и пешеходов.

Читайте также Благодаря умному светофору фурам всегда включают световой: как это работает

Основания для четвертого цвета уже назрели

Исследователи из Университета штата Северная Каролина предложили ввести белый светофор для улучшения связи между автономными транспортными средствами (autonomous vehicles - AVs) и водителями-людьми.

Белый свет, или "белая фаза", активируется, когда к перекрестку приближается достаточное количество AVs, показывая водителям-людям следовать за транспортными средствами впереди.

Первое авто для водителя, который недавно получил “права”, должно быть простым в управлении, небольшим и надежным. Этим критериям соответствует обновленный SUZUKI Vitara – один из самых популярных кроссоверов на украинском рынке. Рекламная информация

Вычислительные методы показывают, что эта система может улучшить поток транспорта, минимизировать пробки, повысить топливную эффективность и повысить безопасность, даже при наличии пешеходов.

Читайте также В Украине изменят светофоры: зеленого цвета больше не будет

Концепция "белой фазы" является ответом на растущее количество транспортных средств, использующих автономные решения для вождения. Система базируется на обмене данными между этими транспортными средствами и светофорами.

Как работает "белый свет"

Белый свет будет передавать сигнал беспроводным способом автономным транспортным средствам, активируясь, когда к перекрестку приближается необходимое их количество. Он сигнализирует водителям-людям о необходимости следовать за транспортным средством впереди них.

Если белый свет горит, это означает, что значительное количество автономных транспортных средств координирует свое движение в соответствии с текущей дорожной ситуацией.

Читайте также Львовские светофоры из-за отсутствия напряжения не погаснут

"Наше предыдущее исследование показало, что чем больше автономных транспортных средств на дорогах, тем эффективнее движется транспорт. Чтобы было понятно, это улучшает время путешествия, топливную эффективность и безопасность для всех автомобилей на дороге, а не только для автономных транспортных средств. Красный свет все равно будет означать необходимость остановиться, зеленый свет позволит продолжать движение, а белый свет будет сигнализировать о необходимости следить за движением транспортного средства впереди," – уточняет Али Хаджбабаи, доцент кафедры гражданского, строительного и экологического строительства в Университете штата Северная Каролина.

Не запрещать или разрешать, а координировать

В будущем внедренный "белый светофор" будет отражать предложенную стратегию четвертого сигнала, разработанную для автономных транспортных средств. Он будет помогать координировать движение и улучшать поток транспорта.

Когда колонна достаточной длины приближается к перекрестку, светофоры автоматически будут включать белые огни, сигнализируя другим водителям следовать за транспортным средством впереди. Таким образом, водители за рулем классических автомобилей станут частью автономно управляемых колонн.

Читайте также Зеленая стрелка светофора в Польше означает не то, что в Украине

С точки зрения системы, сам цвет сигнала не имеет значения. Однако исследователи определили, что водители лучше всего распознают белый свет.

Эксперты тестируют "белую фазу"

Концепция "белой фазы" пока является лишь экспериментальной идеей. Ученые считают, что ее потенциальное применение может значительно улучшить транспортный поток.

Разработанные модели уже показывают, что если бы 30% транспортных средств, проезжающих через перекресток, были автономными автомобилями, можно было бы улучшить поток транспорта почти на 11%.

Читайте также Что делать водителям при выключении света и неработающих светофорах

В мегаполисах к "белому" пока присматриваются

Спешить с "белым цветом" пока никто не будет. Профессор Хаджбабаи, который отвечает за исследование этой технологии, отмечает, что перед фактическим внедрением будут необходимы испытания в реальных условиях.

Ученые также осознают, что правительства не будут внедрять новые технологии дорожного движения в ближайшее время, но они уже делают первые шаги к пилотным проектам, присматриваясь к белому цвету в четвертой секции светофора.

Вероятно, она будет расположена ниже, то есть под зеленым цветом.