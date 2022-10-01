Культура додаткової шумоізоляції автомобіля несправедливо відійшла у тінь – разом з відставкою багатокомпонентних аудіосистем. “Авто 24” пригадує, як це було, і нагадує, що часто автовласники робили її своїми силами.

Треба зрозуміти відразу: самою лише “шумкою” комфорт бюджетної машини не можна підняти до рівня преміум-класу. Тому що на акустичний комфорт впливає цілий комплекс конструктивних рішень (про них ми поговоримо нижче), недоступних для дешевих автомобілів. І тим не менш, якісно виконана додаткова вібро- та шумоізоляція здатна суттєво “притишити” інтер’єр.

Максимальний ефект дає нанесення на кузов та оббивку і вібродемпфіруючих, і шумопоглинаючих матеріалів. Виробники підкажуть матеріал для кожної зони кузову.

Читайте також: Підозрілі звуки в авто: як мають звучати агрегати

Звідки шум

Найдужче всіх в автомобілі звучить двигун – у ньому відбувається найбільше процесів, де деталі та речовини взаємодіють одне з одним. Вібрації – а значить, і звуки – видають агрегати з валами та шестернями. Справжню какофонію може влаштувати підвіска, адже вона вгамовує коливання коліс й їх удари по ямах.

Крім вищеназваних джерел вібрацій та звуків, є ще їх “підсилювачі”. Це панелі, які “ловлять” резонанс, вільно розташовані дрібні деталі – джгути дротів, шланги, тросики.

Віброізоляцію можна наносити з “пробілами” – вони і так доволі ефективно задемпфують панель від вібрацій

Конструктори починають боротися з вібраціями та шумами ще на етапі конструювання. Внутрішні панелі кузовних деталей отримують не зрозумілі для нас вирізи та отвори (чомусь їх називають технологічними), виштамповки та ребра. В рухомі деталі вбудовують гумові втулки та подушки, а ті деталі, що швидко обертаються, ретельно розраховують за формою та балансують. Дроти та подібні їм “підвішані” у просторі елементи намагаються зафіксувати, обтяжити чимось або вкрити м’яким матеріалом.

Важливо, щоб на металі не було корозії, пилу та жиру. Прикатувати матеріал треба так, щоб під ним не залишилось повітряних “бульб”.

Читайте також: Музика в салоні: як самостійно організувати якісний звук в автомобілі

Як зробити шумоізоляцію

Автомобілю можна зробити “шумку” повністю або частково, ніхто не забороняє також “знешумити” машину поетапно. Основні кроки будуть наступні.

Віброізоляція . Великі пласкі панелі варто заглушити від вібрацій – поклеїти шаром важкого бітумного матеріалу. Зазвичай він випускається з клейовим шаром з одного боку і з захисною фольгою на іншому. Чим товстіше буде пластина, тим краще, вона прокатується валиком з внутрішньої сторони кузова та панелей оббивки.

Шумоізоляція панелей . Поверх віброізоляції (можна і без неї) треба наклеїти шар м’якого матеріалу – шумоізоляційного. Знову-таки, чим товстішим він буде – там краще. Спеціалізований автомобільний шумопоглинаючий матеріал не вбирає вологу, і значить, не загрожує машині корозією.

Усунення вібрацій дрібних деталей. Навіть якщо оббивка машини жодного разу не розбиралась, вона сама і те, що сховано під нею, з часом стають джерелом шумів. Перш за все, через пересихання кліпс кріплення деталей – панелей, джгутів дротів, тросиків та шлангів. Також шурхіт та цвіркуни під торпедо, у дверях і під оббивкою виникають через старіння матеріалів, якими на заводі обмотують дроти, щоб вони не стукали по металу і пластику машини.

Як видно, практично всі види шумоізоляції пов’язані з розбиранням інтер’єру, а це процес непростий. Тому, щоб не виконувати цю роботу двічі, варто готуватися до комплексного “знешумлення” тієї зони, яка потрапляє під демонтаж оббивки.

У багатьох нинішніх моделей заводська “шумка” далека від ідеалу. Недосвідчені автомобілісти не здогадуються про це, поки не проїдуть на машині більш високого класу.

Рекомендація “Авто24”

Цілком підтримуючи ідею додаткової шумоізоляції, ми хочемо нагадати золоте правило інженерії: не вдосконалюй конструкцію доти, доки вона не приведена до ладу у своєму первинному стані. Тобто перш за все треба відремонтувати та відрегулювати всі вузли та агрегати, які під час роботи видають зайві шуми та вібрації. Як правило, це двигун, вихлопна система, трансмісія, шарніри підвіски, колеса. І лише коли всі механізми та кожна окрема деталь в автомобілі будуть працювати “по-заводському”, тоді додаткова шумоізоляція дасть реальний, помітний ефект.

Читайте також: Нові звуки під час руху в салоні авто: що вони означають