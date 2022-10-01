Культура дополнительной шумоизоляции автомобиля несправедливо отошла в тень вместе с отставкой многокомпонентных аудиосистем. "Авто 24" вспоминает, как это было, и напоминает, что часто автовладельцы "делали шумку" своими силами.

Надо понять сразу: одной только "шумкой" комфорт бюджетной машины нельзя поднять до уровня премиум-класса. Потому что на акустический комфорт оказывает влияние целый комплекс конструктивных решений (о них мы упомянем ниже), недоступных для дешевых автомобилей. И тем не менее, качественно выполненная дополнительная вибро- и шумоизоляция способна существенно "обесшумить" интерьер.

Максимальный эффект дает нанесение на кузов и обивку как вибродемпфирующих, так и шумопоглощающих материалов. Производители подскажут материал для каждой зоны кузова.

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Откуда шум

Больше всех в автомобиле звучит двигатель – в нем происходит больше всего процессов, где детали и вещества взаимодействуют друг с другом. Вибрации – а значит и звуки – также издают агрегаты с валами и шестернями. Настоящую какофонию может устроить подвеска, ведь она сглаживает колебания колес и их удары о неровности.

Кроме вышеназванных источников вибраций и звуков, есть еще их, так сказать, “усилители”. Это панели кузова и отделки, которые “ловят” резонанс, и свободно подвешенные мелкие детали – жгуты проводов, шланги, тросики управления.

Виброизоляцию можно наносить с “пробелами” – она и так довольно эффективно задемпфирует панель.

Конструкторы начинают сражаться с вибрациями и шумами еще на этапе проектирования. Внутренние панели кузовных деталей получают не понятные для нас вырезы и отверстия (почему-то их называют технологическими), выштамповки и ребра. В подвижные детали встраивают резиновые втулки и подушки, а быстро вращающиеся детали тщательно рассчитывают по форме и балансируют. Провода и подобные им "подвешенные" в пространстве элементы пытаются зафиксировать, утяжелить чем-либо или укрыть мягким материалом.

Важно, чтобы на металле не было коррозии, пыли и жира. Прикатывать материал надо так, чтобы под ним не осталось воздушных пузырей.

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Как сделать шумоизоляцию

Автомобилю можно “сделать шумку" полностью или частично, никто не запрещает также провести эту работу поэтапно. Основные шаги следующие.

Виброизоляция. Большие плоские панели следует заглушить от вибраций – оклеить слоем тяжелого битумного материала. Обычно он выпускается с клеевым слоем с одной стороны и с защитной фольгой на другой. Чем толще будет эта пластина, тем лучше она прикатывается валиком с внутренней стороны кузова и панелей обивки.

Шумоизоляция панелей. Поверх виброизоляции нужно наклеить слой мягкого материала – шумоизоляционного. Опять-таки, чем толще он будет – там лучше. Специализированный автомобильный шумопоглощающий материал не впитывает влагу, и значит, не угрожает машине коррозией.

Устранение вибраций мелких деталей. Даже если салон машины ни разу не разбирался, его обивка и то, что скрыто под ней, со временем становится источником шумов. Прежде всего, из-за пересыхания клипс крепления деталей – панелей, жгутов проводов, тросиков и шлангов. Также шорох и “сверчки” под торпедо, в дверях и под обивкой возникают из-за старения и утраты мягкой защиты, которой на заводе обматывают провода, чтобы они не стучали по металлу и пластику машины.

Как видим, практически все виды шумоизоляции связаны с разборкой интерьера, а это процесс непростой. Поэтому, чтобы не выполнять эту работу дважды, следует готовиться к комплексному "обесшумливанию" той зоны, которая оказывается под демонтированной обивкой.

У многих нынешних моделей заводская "шумка" далека от идеала. Неопытные автомобилисты не догадываются об этом, пока не проедут на машине более высокого класса.

Рекомендация “Авто24”

Полностью поддерживая идею дополнительной шумоизоляции, мы хотим напомнить золотое правило инженерии: не дорабатывай конструкцию до тех пор, пока она не приведена в порядок в своем первоначальном состоянии. То есть, прежде всего, нужно отремонтировать и отрегулировать все узлы и агрегаты, которые при работе издают лишние шумы и вибрации. Как правило, это двигатель, выхлопная система, трансмиссия, шарниры подвески, колеса. И только когда все механизмы и каждая отдельная деталь в автомобиле будут работать “по-заводски”, тогда дополнительная шумоизоляция даст реальный, заметный эффект.

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