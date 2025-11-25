Які авто найкраще підходять для переобладнання на газ: свіжі дані українського ринку

Підрахунки свідчать: ринок інсталяцій ГБО у 2025 році тримається на рівні близько 1000–1200 автомобілів щомісяця. Для порівняння, ще кілька років тому цей сегмент фактично вибухав через величезну різницю у ціні між бензином та LPG. Тепер же економія є, але вона стала значно скромнішою. Дані аналізувалися Інститутом досліджень авторинку на основі відкритої статистики переобладнань та ринкових спостережень.

Також цікаво Renault представив мінівен з ГБО за $7300

Чому встановлюють ГБО сьогодні

При нинішніх цінах проїхати 100 км на бензині (за витрати 10 л/100 км) коштує приблизно 580 грн. На газі — близько 450 грн, якщо автомобіль споживає 13 л/100 км пропан-бутану. Різниця є, але йдеться лише про кількасот гривень на 1000 км пробігу. Тож мотивація змінилася: якщо раніше ГБО ставили практично всі — від компактних хетчбеків до трилітрових кросоверів — то зараз воно залишається більш прагматичним рішенням для машин із великими атмосферними моторами.

Які авто найчастіше переводили на газ

Жовтневий рейтинг підтвердив тенденцію останніх років: ринок ГБО умовно ділиться на дві великі групи.

«Старі європейці» — перевірені, прості, недорогі в експлуатації.

Skoda Octavia знову стала лідером — 45 нових переобладнань за місяць. Поруч — Volkswagen Golf і Passat, яким довіряють за невибагливість і доступність обслуговування. Усі вони оснащені простими «атмосферниками», яким ГБО не шкодить і які швидко окупають інвестицію.

Традиційно сильні й бюджетні Daewoo Lanos та Chevrolet Aveo — це, по суті, машини, для яких газове обладнання давно стало частиною «стандартного пакета» при купівлі.

«Американці» з великими атмосферними моторами

Близько половини всього рейтингу займають автомобілі, завезені зі США. Тут у лідерах — Jeep Compass (36 переобладнань). Також у топ увійшли Nissan Rogue, Hyundai Tucson та Mitsubishi Outlander.

Спільна риса всіх цих моделей — об'ємисті атмосферні двигуни, які на бензині стають занадто дорогими у використанні. Для таких авто ГБО — це реальний спосіб зменшити витрати хоча б у півтора рази.

Присутність Toyota Camry теж не дивує: модель відома тим, що виробник ще довго залишав на ній перевірені атмосферні ДВЗ. А без газу експлуатація таких моторів з кожним роком стає відчутно дорожчою.

Також цікаво які авто привозили зі США у жовтні

Чому встановлюють ГБО все менше

Попит стримує декілька факторів.

1. Економія зменшилася

Різниця між бензином і газом уже не така суттєва, як у 2022–2023 роках.

2. Нові мотори стали складнішими

Сучасні двигуни з прямим упорскуванням не надто «дружать» з ГБО. Поставити обладнання на такі авто можна, але дорого, складно і нерідко недоцільно.

3. Зростання сегмента електромобілів

Електричні авто зараз пропонують максимальну економію без додаткових втручань у конструкцію. І дедалі більше водіїв обирають саме цей шлях, а не газифікацію бензинових машин.

Що це означає для ринку

Сегмент ГБО в Україні поступово трансформується. З масового рішення він перетворюється на вузьку нішу — для тих автомобілів, де переобладнання справді має сенс. Це передусім старі атмосферні мотори та великі американські кросовери, що без газу витрачають надто багато пального.

У перспективі найближчих років ця тенденція лише посилюватиметься. ГБО залишиться, але в ролі інструменту для специфічних випадків, а не масового способу економії.