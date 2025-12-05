Які авто приганяли у листопаді 2025 року: електромобілі вперше вийшли в лідери

У листопаді 2025 року український імпорт уживаних легкових авто показав нову динаміку та нових лідерів. За даними Інституту досліджень автомобільного ринку, на першу реєстрацію було подано 23,7 тисячі «свіжопригнаних» легковиків. Порівняно з жовтнем темп знизився на 11,3%, однак ринок у рази активніший, ніж торік — плюс 57,4% до листопада 2024-го.

Від чого залежить сплеск імпорту: головний драйвер — електромобілі

Підвищення імпортної активності тягнеться ще з початку року: від 14,5 тисяч авто у січні — до понад 25 тисяч восени. Але листопад показав якісно іншу картину. Попит на електромобілі став настільки високим, що їх часто забирають ще до того, як авто вивантажили з контейнера.

Причина проста та цілком раціональна: пільга з нульовим ПДВ для електромобілів діє лише до 31 грудня. Бюджет ухвалено, продовження пільг не відбулося, тож після Нового року такі авто автоматично подорожчають щонайменше на 20%.

Саме ця часово обмежена економія перетворила листопад на місяць, коли покупці не роздумують роками — рішення ухвалюються швидко, а імпорт активно зміщується в бік електротранспорту. І саме тут зростає ризик емоційних покупок. Експерти радять перед оформленням перевіряти VIN-код, наприклад у сервісі CEBIA, щоб точно знати, що купуєте.

Марки-лідери: Volkswagen та Tesla

У рейтингу марок верхівка змінилася лише частково. Volkswagen зберіг лідерство — «Гольфи» та «Пасати» продовжують завозити безперервно. На другій позиції тримається Audi, що лише підкреслює популярність доступних преміальних авто.

А ось третє місце стало сенсаційним: Tesla вперше увійшла до трійки найпопулярніших «свіжопригнаних» авто. І це при тому, що бренд офіційно навіть не представлений в Україні. Фактично — це перший випадок, коли «сірий» імпорт електрокарів обганяє офіційні продажі традиційних брендів.

У десятці також впевнено присутні Hyundai, KIA та Nissan — їх утримують саме електричні та гібридні моделі.

Моделі-лидери: Model Y та Model 3 переписали історію українського імпорту

У модельному заліку Tesla влаштувала ще більш вражаюче зміщення акцентів. Model Y стала найпопулярнішою свіжопригнаною автівкою місяця, а Model 3 — другою. Історичний момент: вперше в Україні рейтинг уживаних авто очолили не бюджетні дизельні універсали, а електромобілі преміального технологічного бренду.

Volkswagen Golf, який роками був головним імпортним бестселером, опустився на третє місце. У топі також Nissan Leaf, KIA Niro, VW Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue та Skoda Octavia — класика ринку, яка тепер відійшла в тінь перед «електричним» бумом.

Преміум-сегмент: дорогі авто

Листопад виявився щедрим і на преміальні покупки. В Україну завезли 110 Porsche, 8 Maserati, 3 Rolls-Royce і 2 Bentley. Їх небагато, але вони дуже точно формують настрій ринку: навіть у періоди перегонів за пільгами українці не відмовляються від дорогих авто.

Експертний погляд: що означають ці цифри і що буде далі

Станіслав Бучацький, Інститут досліджень авторинку, пояснює:

«Листопадовий рейтинг — це реакція ринку на зміни у законодавстві. Tesla у топі — не про екологію, а про економіку. Усі розуміють: із 1 січня електромобілі подорожчають на кілька тисяч доларів. Тому ми бачимо як реєстрації щойно відремонтованих “американців”, так і поспішне ввезення європейських авто. Частина купує для себе, частина — на склад, розраховуючи після Нового року заробити на різниці».

Водночас експерт наголошує: надлишок пропозиції зазвичай тисне на ціни, а український ринок часто поводиться не за підручниками з економіки. Остаточний ефект побачимо вже у січневих оглядах цін.