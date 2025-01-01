Які авто заборонять ввозити в Україну через впровадження норм Євро 6

Нові та вживані сідлові тягачі для напівпричепів, автобуси, всі вантажні автомобілі, спецтехніка (евакуатори, автокрани, автобетономішалки тощо), а також нові легкові автомобілі, які подаються на першу реєстрацію, з початку наступного року повинні відповідати нормам “Євро-6”.

На час публікації цієї статті, ввезення та перша реєстрація більшості транспортних засобів в Україні дозволяється за умови відповідності екологічному стандарту не нижче «Євро-5», а для вживаних легковиків — “Євро-2”, повідомляють в Інституті досліджень авторинку. На практиці це встановлює максимальний вік (або рік випуску для таких ТЗ), й, відповідно, певним чином впливає на мінімальні ціни, за які за кордоном можна купувати такий транспорт.

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Нагадаємо, що автомобілі з “Євро-5” в ЄС з’явилися на ринку у 2009 році, з «Євро-2» — у 1996. Екологічний стандарт “Євро-6” введений (з перенесеннями, оскільки виробники не встигали виконати ці доволі жорсткі вимоги) у 2015 році.

Що зміниться з 1 січня 2025 року?

Автомобілі, що виконують цей екологічний стандарт на ринку ЄС, з’явилися з 2015 року. Тобто, їхній граничний вік менший на 6 років, ніж тих машин, які дозволено ввозити зараз. Що своєю чергою встановлює мінімальну планку для цін на ТЗ, які підпадають під дію цих еконорм.

Не зачеплять ці зміни електромобілі (бо у них немає двигуна внутрішнього згорання), легкові авто з пробігом (для них залишається “Євро-2”), а також окремі ТЗ, які прибувають як гуманітарна допомога чи для оборонних потреб.

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Якого віку ввозять ТЗ зараз?

Фахівці інституту досліджень авторинку визначили середній вік для основних груп транспорту, які підпадають під регулювання екологічних стандартів “Євро”. Ось який зараз середній вік імпортованих ТЗ:

Вантажні до 3,5 т — 6 років

Вантажні 3,5+ т — 9,2 року

Сідлові тягачі — 9,3 року

Автобуси до 24 пас. місць — 12,6 року

Автобуси 25+ пас. місць — 13 років.

Оскільки з першого числа наступного року вікова межа буде встановлена для цих ТЗ на рівні 10 років (або й 9, це залежатиме від місяця випуску та рішення експерта сертифікаційної лабораторії), відповідно найбільший вплив введення “Євро-6” матиме на вживані автобуси, оскільки їхній середній вік перетинає майбутню межу у 10 років, тож цей сегмент очікує загальне подорожчання (підвищення мінімальних цін на найдоступніші варіанти), але й певне (хоч і відносне) оновлення водночас.

Меншою мірою “Євро-6” вплине на вантажівки та сідлові тягачі — можна вважати, що сегмент LCV взагалі не відчує змін, при поточному середньому віці 6 років; підвищення мінімальної та середньої ціни очікується в масивах сідлових тягачів та вантажівок з повною масою понад 3,5 т.

Нові легкові автомобілі, на які (на відміну від вживаних) теж буде розповсюджуватися вимога відповідності “Євро-6”. На ділі це не зачепить більшість продукції відомих виробників, оскільки більшість з них вже давно виробляють найсучасніші авто “Євро 6”. Втім, деякі бренди все ще мають моделі з комплектаціями двигунів “Євро 5” для інших ринків, в тому числі українського. Від них доведеться відмовитись. Не потрапляють новими і китайські авто з ДВЗ, не сертифіковані для Європи.

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Зареєструвати машину з “Євро-5” буде можна і після 1.01.2025, проте для цього вона має бути ввезена на митну територію України до цієї дати. Також нагадаємо, що відповідність екологічним стандартам засвідчується сертифікатом, пізніше відповідний рівень “Євро” зазначається у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.