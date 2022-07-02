Спекотні дні можуть змінюватися раптовими грозами зі зливами та шквалами. Такі несподіванки можуть завдати неприємностей водієві та його машині. “Авто 24” дає кілька порад, як не потрапити в ДТП під час літньої негоди.

У літню спеку кожен дощ несе нам полегшення та сприймається з радістю. Але коли ви рухаєтеся машиною у щільному міському трафіку або по автомагістралі на великій швидкості, зустріч зі шквалом та дощем може призвести до важкого ДТП.

Злива легко перетворює вулицю на водойму. Проте, найгірше, коли вода підіймається настільки, що машини буквально спливають і б’ються одна об одну.

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Слизька дорога

Певно, найстрашніший для водія чинник будь-якого літнього дощу – слизька поверхня, на яку перетворюється асфальт після падіння на нього першої “порції” вологи. Річ у тому, що дрібні частинки грунту, мастила та гуми від шин, які накопичуються на асфальті під час сухої погоди, за участі води створюють на дорозі слизьку плівку. Гарний дощ змиває її на кілька хвилин, тож якщо інших небезпечних чинників негоди немає, після короткого перепочинку можна рухатися далі більш-менш упевнено. Не забуваючи, що мокрий, але чистий асфальт таки має коефіцієнт зчеплення на 30% гірший, ніж сухий.

Після тривалої посухи перші краплини дощу перетворюють асфальт на коток. На щастя, за чверть години слизький бруд змиває на узбіччя.

Аквапланування

Інтенсивний дощ утворює на дорозі шар води, на якому при відносно великій швидкості машина спливає. При цьому вона повністю втрачає керованість. Точно назвати швидкість, коли авто перетвориться на глісуючий катер не можна, бо вона залежить від моделі та стану шин, а також від якості асфальту. Тому давайте будемо вважати, що на не лисій гумі у зливу можна рухатися принаймні до 40 км/год. Звісно, якщо дозволяє видимість.

Погана видимість

Стіна дощу приховує від водія дрібні об’єкти та важливі деталі. Причому видимість погіршується не лише для вас, а і для інших водіїв – тобто і вам самим важливо увімкнути фари або протитуманки спереду і ззаду. Крім того, знижуйте швидкість – до такої, з якої ви зможете загальмувати до нуля перед небезпекою, яка раптово з’явиться перед вами.

Перше, що слід зробити під час раптового шквалу з дощем – знизити швидкість і увімкнути фари або протитуманки.

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Пішоходи

Вони почнуть загрожувати вам ще до початку дощу. Побачивши безпосереднє наближення негоди, пішоходи починають терміново шукати захисту – приміщень, навісів, дерев, де можна заховатися. При цьому, зациклившись на дощі, люди часто забувають про небезпеку потрапити під машину. У місті, де концентрація людей велика, можна очікувати пішоходів, які перебігають дорогу у несподіваних місцях, на ділянках з обмеженою видимістю. Знижуйте швидкість та пильнуйте в усі боки.

Під час дощу пішоходам властиво перемикати увагу з однієї загрози на іншу: вони тікають від дощу, забуваючи про автомобілі на вулицях.

Вітер

Потужні потоки повітря скидають з балконів елементи оздоблення, з будинків – дахи, з дерев – гілки та цілі крони. Під час потужного буревію не варто паркуватись під старими деревами та в районах старої забудови, де дахи та балкони мають деталі сумнівної міцності. На відкритій місцевості – при виїзді у долину річки, з лісу, під високою горою. Адже сильним поривом вітру машину може переставити вбік на пів смуги. Причому не лише малу і легку модель, а й велику фуру, і не лише вашу, а й зустрічну.

Ураження блискавкою

На щастя, ймовірність такого випадку не дуже велика. Але небезпека є, в першу чергу – там, де заміські траси проходять відкритою місцевістю. За можливості опустіть антену, вимкніть радіо і мобільні телефони.

Рідкісний кадр: блискавка влучила в автомобіль. Щоб цього не сталося, під час грози краще стояти і не користуватися жодними радіоприладами.

Особливо варто остерігатися негоди з обмеженою видимістю на незнайомій дорозі та й взагалі у незнайомій місцевості. Тобто там, де у вас в умовах поганої видимості можуть виникнути проблеми з визначенням маршруту руху та визначенням обставин на дорозі.

Рекомендація “Авто 24”

Найнадійніша порада, до якої варто прислухатись водіям без досвіду, буде простою. Коли під час руху ви бачите грозові хмари, які своїм виглядом надають вам побоювання, краще відразу починати пошук зручного місця для паркування. Воно має бути якомога далі від проїзної частини, але з урахуванням того, що після дощу невкритий асфальтом грунт розкисне і може стати непроїзним для вашого авто. Грозу, зливу, сильний вітер краще перечекати, так би мовити, у статичному положенні й там, де на вас через погану видимість не налетить інше авто. Тим більше, що влітку подібні прояви стихії не бувають тривалими.

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