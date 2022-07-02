Жаркие дни могут чередоваться с внезапными грозами, ливнями и шквалами. Такие неожиданности могут доставить неприятности водителю и его машине. "Авто 24" дает несколько советов, как не попасть в ДТП во время летней непогоды.

В летнюю жару каждый дождь несет нам облегчение и воспринимается с радостью. Но когда вы двигаетесь по машине в плотном городском трафике или по автомагистрали на большой скорости, встреча со шквалом и дождем может привести к тяжелому ДТП.

Ливень легко превращает улицу в водоем. Но хуже всего, когда вода поднимается настолько, что машины буквально всплывают и бьются друг о друга.

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Скользкая дорога

Наверное, самый страшный для водителя фактор любого летнего дождя – скользкая поверхность, в которую превращается асфальт после падения на него первой порции влаги. Дело в том, что мелкие частицы грунта, смазки и резины от шин, которые накапливаются на асфальте в сухую погоду, при участии воды создают на дороге скользкую пленку. Хороший дождь смывает ее на несколько минут, так что если других опасных факторов непогоды нет, после короткой передышки можно двигаться дальше более или менее уверенно. Не забывая, что мокрый, но чистый асфальт все же имеет коэффициент сцепления на 30 % хуже, чем сухой.

После продолжительной засухи первые капли дождя превращают асфальт в каток. К счастью, через четверть часа скользкая грязь смывается на обочину.

Аквапланирование

Интенсивный дождь образует на дороге слой воды, на котором при относительно большой скорости машина всплывает. При этом она полностью теряет управляемость. Точно назвать скорость, когда авто превратится в глиссирующий катер, нельзя, потому что она зависит от модели и состояния шин, а также качества асфальта. Поэтому давайте будем считать, что на не лысой резине в ливень можно двигаться по крайней мере на 40 км/ч. Конечно, если єто позволяет видимость.

Плохая видимость

Стена дождя скрывает от водителя мелкие объекты и важные детали. Причем видимость ухудшается не только для вас, но и для других водителей – то есть и вам самим важно включить спереди и сзади противотуманки или фары. И кроме того, снижайте скорость – до такой, с которой вы сможете затормозить до нуля перед внезапно появившейся опасностью перед вами.

Первое, что следует сделать во время внезапного шквала с дождем – снизить скорость и включить фары или противотуманки.

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Пешеходы

Они станут угрожать вам еще до начала дождя. Увидев непосредственное приближение непогоды, пешеходы начинают срочно искать защиту – помещения, навесі, деревья, где можно спрятаться. При этом зациклившись на дожде, люди часто забывают об опасности попасть под машину. В городе, где концентрация людей велика, можно ожидать пешеходов, перебегающих дорогу в неожиданных местах, на участках с ограниченной видимостью. Снижайте скорость и смотрите по сторонам.

Во время дождя пешеходам свойственно переключать внимание с одной угрозы на другую: они убегают от дождя, забывая про автомобили на улицах.

Ветер

Мощные потоки воздуха сбрасывают с балконов элементы отделки, с домов – крыши, с деревьев – ветки и целые кроны. Во время мощного урагана не стоит парковаться под старыми деревьями и в районах старой застройки, крыши и балконы которой имеют детали сомнительной прочности. На открытой местности – при выезде в долину реки из леса, из-за высокой горы – сильным порывом ветра машину может переставить в сторону на полполосы. Причем не только малую и легкую модель, но и большую фуру, и не только вашу, но и встречную.

Поражение молнией

К счастью, вероятность такого трабла не слишком велика. Но опасность есть, в первую очередь – там, где загородные трассы проходят по открытой местности. По возможности опустите антенну, выключите радио и мобильные телефоны.

Редкий кадр: молния попала в автомобиль. Чтобы этого не произошло, во время грозы лучше стоять и не пользоваться радиоприборами.

Особо следует остерегаться непогоды с ограниченной видимостью на незнакомой дороге и вообще в незнакомой местности. То есть там, где у вас в условиях плохой видимости могут возникнуть проблемы с определением маршрута и с выяснением обстановки на дороге.

Рекомендация “Авто 24”

Самый надежный совет, к которому следует прислушаться как минимум водителям без опыта, будет прост. Когда во время движения вы видите грозовые облака, которые своим видом вызывают у вас опасения, лучше сразу начинать поиск удобного парковочного места. Оно должно быть подальше от проезжей части, но с учетом того, что после дождя непокрытый асфальтом грунт раскиснет и может стать непроездным для вашего авто. Грозу, ливень, сильный ветер лучше переждать, так сказать, в статическом положении и там, где на вас из-за плохой видимости не налетит другое авто. Тем более что летом подобные проявления стихии не бывают длительными.

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