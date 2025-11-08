Який покажчик повороту вмикати на з’їзді зі шляхопроводу

Про те, який саме покажчик повороту потрібно вмикати на з’їзді з шляхопроводу і чому, детально розповів інструктор з водіння.

Чому тут взагалі така плутанина

Типова ситуація: ви з’їжджаєте зі шляхопроводу на дорогу внизу.

На розв’язці:

три смуги руху;

знак, який дозволяє рух лише праворуч;

знак «Дати дорогу» для тих, хто з’їжджає;

а іноді ще й світлофор.

І от тут починається творчість:

одні водії вмикають правий покажчик повороту, інші — лівий, треті взагалі нічого не вмикають, бо «і так усім усе видно».

За спостереженням автора відео, приблизно 70% водіїв діють неправильно. І це не дрібниця — неправильний покажчик або його відсутність впливають на безпеку для тих, хто їде позаду чи поруч.

Що кажуть ПДР: головне слово — «відповідного»

Ключ до відповіді — в пункті 9.2 Правил дорожнього руху України. У спрощеному викладі він каже:

Водій повинен подавати сигнали покажчиками повороту відповідного напрямку перед початком руху, поворотом, розворотом, перестроюванням, зупинкою тощо.

Ось це формулювання «відповідного напрямку» – головне. Показчик повороту вмикаємо в той бік, у який реально збираємось рухатися, а не «для краси», «бо всі так роблять» чи «щоб знали, що я вливаюся в потік».

У більшості ситуацій це співпадає з популярним «куди повертаю кермо — туди й показчик». Але не завжди. Утім на з’їзді зі шляхопроводу якраз збігається: кермо йде праворуч — і показчик має бути правий.

На з’їзді зі шляхопроводу – тільки правий

Якщо схема така:

є основна дорога під шляхопроводом;

є з’їзд зі шляхопроводу;

стоїть знак, що рух лише праворуч;

ви фактично повертаєте праворуч,

то ПДР однозначні: потрібно вмикати правий покажчик повороту.

Чому не можна їхати без покажчика?

Бо дорога має інші можливі напрямки, навіть якщо зараз знаками дозволено тільки один. Поворот можна не позначати лише тоді, коли дорога фізично не має інших напрямків, а просто плавно змінює траєкторію — умовно, звичайний вигин дороги без перехресть, з’їздів та варіантів маневру.

На з’їзді ж зі шляхопроводу – інші напрямки існують конструктивно, просто правилами дозволено лише один – праворуч.

Отже, тут покажчик потрібен, і це має бути правий.

Чому лівий покажчик тут – взагалі ні про що

Ті, хто вмикає лівий покажчик на з’їзді, зазвичай пояснюють це так:

«Я ж вмикаю лівий, щоб водії на головній дорозі бачили, що я вливаюся до них у потік».

Звучить логічно… поки не подивитися на ситуацію очима тих, хто їде по головній.

Для водія на головній:

його головне завдання — рухатися прямо й бути уважним, бо в нього перевага;

ваш маневр зі з’їзду нічого не змінює в його поведінці: він однаково має право їхати, а ви зобов’язані його пропустити;

ваш лівий покажчик ніяк не впливає на його рішення: не дає йому переваги і не забирає її.

Тобто ліва «стрілка» на з’їзді для тих, хто їде по головній, – порожній сигнал. Він не змінює ані пріоритетів, ані траєкторій. На додаток, такий сигнал може заплутати інших учасників руху, які побачать лівий поворот там, де ви фізично повертаєте праворуч.

Для кого насправді ми вмикаємо правий покажчик

Правий покажчик на з’їзді зі шляхопроводу потрібен не стільки тим, хто на головній, скільки:

водіям позаду вас, сусіднім авто в паралельних смугах, особливо справа.

Вони мають чітко розуміти:

що ви з’їжджаєте, а не продовжуєте рух прямо;

що ви повертатимете праворуч, а не раптом поїдете інакше;

де саме буде ваша траєкторія.

Якщо показчика немає — інші водії можуть до останнього не зрозуміти, що ви збираєтеся саме звернути. А на розв’язках, де й без того багато руху, це додає ризиків.

Де тоді взагалі логічний лівий поворот?

Лівий покажчик на таких розв’язках потрібен, але трохи пізніше – коли ви вже:

виїхали на головну дорогу,

проїхали зону повороту,

і починаєте перелаштовуватись у ліву смугу або з’їжджати з смуги розгону.

Тоді алгоритм такий:

З’їзд зі шляхопроводу на головну дорогу – правий показчик повороту. Ви опиняєтесь у правій смузі. Треба переїхати ліворуч (перешкода, смуга для розгону закінчується, хочете в середню чи ліву смугу) – вмикаєте лівий показчик повороту і вже тоді перелаштовуєтесь.

Тобто ліва «стрілка» — це про перестроювання, а не про сам факт з’їзду.

Підсумок: як робити правильно

Отже, на з’їзді зі шляхопроводу, де:

є знак, що дозволяє рух лише праворуч, є перехрестя або примикання, ви фактично повертаєте праворуч,

потрібно: