Японський автономний трактор на водні виглядає як прибулець з майбутнього: фото

Трактор Kubota на паливних елементах дебютує у помаранчевому кольорі. Він комплектується електричними приводними двигунами, що працюють на водневому паливному елементі. Про це йдеться на сайті виробника.

Особливістю новачка є те, що він заряджається воднем, виготовленим з сільськогосподарських відходів.

Таким чином це сприймається як заява Kubota про черговий крок в розвитку галузі електрифікації та інтелектуальних сільськогосподарських інструментів.

Роботи замінять людину в полі

Японія нині перебуває на етапі масового скорочення сільського населення і тому поява електричного тракторного безпілотника має усунути проблему нестачі робочої сили на сільськогосподарських роботах.

"Концепція цієї моделі полягає в одночасному досягненні екологічної стійкості, експлуатаційної ефективності та економії праці. Привабливість в тому, що під час роботи скидається лише вода, вона є екологічно чистою, а також розроблена для роботи без операторів на борту завдяки автономному керуванню та дистанційному керуванню", – йдеться в офіційному повідомленні виробника.

Пальне з відходів коштує копійки

Kubota розвиває ідею про те, що водень може вироблятися локально багатьма фермерами, використовуючи наявні сільськогосподарські ресурси, що перетворюють біовідходи на метан, а потім реформують або електролізують їх на водень.

Технологія такого виробництва водню надає фермерам у районах з обмеженим доступом до енергоресурсів життєздатний спосіб виробництва та зберігання енергії. Ця мотодика спроможна модифіковані поршневі двигуни, такі як (відносно) новий дизельний двигун Cummins X15 або низку двигунів Volvo Penta.

Висновок

Компанія підкреслює, що нова технологія не конкурує з акумуляторними тракторами, а доповнює лінійку “зелених” машин з нульовими викидами. В умовах скорочення сільського населення Японії автономна техніка має стати ефективним рішенням для підвищення продуктивності та економії праці.

Виведення на ринок водневого трактора Kubota демонструє прагнення компанії поєднати енергоефективність, екологічну сталість і технологічну інноваційність у сучасному агровиробництві.