Голова комітету з податкової та митної політики Верховної Ради повідомила, що закон буде винесено на затвердження нардепів 8 листопада.

Профільний комітет Верховної Ради майже одноголосно проголосував за те, щоб рекомендувати парламенту прийняти законопроекти №8487 та №8488 (більш знані як закони щодо "євроблях") у другому читанні та в цілому як закони.

Про це написала на своєму інтернет-сайті голова комітету Ніна Южаніна.

"Відтак чи буде вирішено питання легалізації автомобілів з іноземною реєстрацію найближчим часом, тепер залежить виключно від результатів голосування за законопроекти в сесійній залі, - пише нардеп на своїй сторінці у Фейсбук. - Попередньо розгляд проектів законів у другому читанні у Верховній Раді України заплановано на 8 листопада”.

Нагадаємо, що під стінами парламенту з цього приводу зібралися сотні "євробляхерів", які не задоволені цим рішенням – вони вважають, що їхні вимоги не були враховані при розгляді законопроекту.

Згідно законопроекту, схваленого в першому читанні, розмір акцизного податку обчислюватиметься за формулою:

Базова ставка х Коефіцієнтдвигун х Коефіцієнтвік = Сума акцизного податку

Втім, в редакції до другого читання змін до Податкового Кодексу України були запропоновані нові базові ставки.

“Для доступних бензинових авто з об’ємом двигуна до 3000 см3 ми запропонували базову ставку 50 євро, у той час, як для більш потужних, а отже дорожчих машин, об’єм двигуна яких перевищуватиме 3000 см3, застосовуватиметься ставка 100 євро”, – говорить Ніна Южаніна.

Відповідна градація передбачена і для дизельних транспортних засобів: до 3500 см3 – 75 євро, понад 3500 см3 – 150 євро.

Інша значна зміна – обмеження коефіцієнту віку, максимальний показник якого нині встановлено на рівні 15, у той час як раніше він відповідав фактичній кількості років кожного конкретного авто.

“Відтак навіть для автомобілів 2000 року випуску коефіцієнт віку, застосування якого суттєво впливає на розмір акцизного податку, не перевищуватиме 15”, – роз’яснила Ніна Южаніна.

Значною поступкою Голова Комітету назвала й введення нових тимчасових коефіцієнтів 0,5 та 0,75, що застосовуватимуться до розміру акцизного податку за умови митного оформлення автомобілів, ввезених на митну територію України в режимах транзиту та тимчасового ввезення, у перші три місяці з дати набрання чинності зазначених законів.

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Зазначену ставку Н.Южаніна назвала “посильною та саме такою, за якою до Комітету зверталися активісти”, додавши, що можливість зменшити розмір митних платежів стимулюватиме водіїв авто з іноземною реєстрацією розмитнити свої транспортні засоби якомога швидше, а отже дозволить вирішити питання ввезених в Україну європейських авто в найкоротші строки.

Не менш вагомою є ініціатива Комітету спрямувати кошти, отримані від масового митного оформлення машин з європейськими номерами до Пенсійного фонду України.

“Ця норма є винятковою і стосується виключно митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України в режимах транзиту та тимчасового ввезення з 1 січня 2015 року й до дня набрання чинності зазначених актів. Її застосування дозволить підвищити ступінь соціальної відповідальності осіб, які ввезли такі машини й надасть змогу збалансувати фінансовий стан Пенсійного фонду, що в свою чергу стабілізує ситуацію з виплатою пенсій в Україні”, – наголосила вона.

Іншу виняткову зміну пропонується внести до Митного кодексу України. Згідно з нею протягом 180 днів з дати набрання чинності відповідного закону митне оформлення транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України в останні 4 роки в митних режимах транзиту та тимчасового ввезення, здійснюватиметься відповідно до тимчасового порядку, де будуть чітко прописані всі процедури та митні формальності.

При цьому митне оформлення авто, щодо яких не були дотримані строки та вимоги митних режимів, здійснюватиметься після сплати належних митних платежів, а також добровільної сплати власниками таких авто коштів в розмірі 8500 гривень, що звільнить від адміністративної відповідальності осіб, які ввезли зазначені автомобілі на територію України.

Нагадаємо, що "євробляхери" озвучили свої вимоги щодо норм законопроектів.