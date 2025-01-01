З Кореї до Європи везуть перші 184 електричні пікапи KGM Musso EV

Експорт моделей Musso EV та Torres Hybrid на європейський ринок свідчить про початок масштабного глобального просування електрифікованої лінійки південнокорейського автовиробника. Мова йде про гарну перспективу новинки на європейському прилавку.

За повідомленням корейського агентства економічних новин NSP Communications та інших корейських ресурсів, KG Mobility надає великого значення можливостям на ринку Європи. Це підтверджено навіть тим, як компанія пишно провела церемонію відвантаження техніки на океанський автовоз в Міжнародному автомобільному терміналі Пхьонтек.

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Там в експортному режимі митного декларування було завантажено 983 автомобілі. У цьому пакеті відправлення було 184 електромобілі Musso та 799 гібридів Torres.

Як зазначається в супровідних документах, машини адресовані на кілька європейських ринків. Поміж перших отримувачів є Німеччина, Іспанія, Угорщина та Норвегія. Враховуючи дорогу від Кореї до Європи, техніка надійде в дилерські центри десь через місяць-півтора. Роздрібні продажі заплановано розпочати в серпні.

Фото: KG Mobility

Розробники KGM створили "нову альтернативу середньорозмірним позашляховикам". Електричний пікап має 5 160 мм завдовжки, 1 920 мм завширшки та 1 740 мм заввишки. Такий габаритний розмір практично збігається з Ford Ranger (5 225 х 1 910 х 1 866).

Повідомляється, що електричний пікап отримав акумулятор LFP місткістю 86,6 кВт-год. Він забезпечує запас ходу майже на 400 км. Завдяки швидкій зарядці потужністю до 200 кВт він заряджається до 80% за 24 хвилини.

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В менеджменті KGM повідомили, що вже заплановано ряд міжнародних презентацій, які збіглися з запуском у Європі Musso EV та Torres Hybrid.

"Починаючи з цієї поставки, ми плануємо ще більше посилити наші диференційовані маркетингові стратегії для кожної країни, а також розширити наш глобальний вихід на ринок", – заявив голова KGM Квак Дже Сон.

Фото: KG Mobility

Перспектива Musso EV на європейському ринку велика. Поштовх до цього надали корейці, оскільки пікап вже викликав неабиякий ажіотаж у Кореї, обійшовши Hyundai та Kia. Коли у березні відкрили стіл замовлень на цю машину, компанія оголосила, що отримала понад 3 200 замовлень за два тижні, а версію Special Edition розкупили за півтори години.