Пікапи Tata Xenon X2 та KGM Musso для ЗСУ передали громади Харківщини

Машини придбали Наталинська та Кегичівська територіальні громади. На це використано кошти субвенції з місцевих бюджетів. Новину на своїй ФБ-сторінці озвучила адміністрація Берестинського району.

Перші повідомлення про появу в Україні пікапів Tata Xenon X2 з'явилися торік. Ще у травні 2024-го редакція Авто24 розповідала про прем’єрну машину, яку спільноті продемонструвала компанія "Авто-Регіон". Щоправда, тоді на прохання менеджерів цього офіційного представництва виробника ми не розкривали деталі підготовки до укладення угоди на постачання 71 машини Xenon X2.

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Про масштабне відвантаження такої кількості машин імпортер офіційно озвучив лише у серпні, коли законтрактовані машини почав отримувати оператор газотранспортної системи України. Були торік й інші замовники, у т.ч. й для передачі в армійські підрозділи.

Тепер Tata Xenon X2 з'явилася в пакеті допомоги з Берестинського району.

Фото: Берестинська РДА

Tata Xenon X2 – один з небагатьох представників сімейства pick up, в кузові якого не випирають колісні арки. Тут – рівна підлога, що покращує простір вантажності та дозволяє штабелювати по всій площі ящики з боєприпасами, коробки з провіантом чи будь-яку іншу поклажу.

Розміри кузова п’ятимісної 4-дверної машини (див. демонстраційне відео нижче) також вражають – 1588 x 1412 x 406 мм. Використано товстий листовий метал, властивості якого можна пристосувати під гвинтове чи зварювальне кріплення станків турелі для кулемета або міномета.

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Вантажність у 1050 кг дозволяє монтувати навіть кількаствольну "міні-катюшу" для залпового реактивного вогню, не кажучи вже про перевезення довгих ящиків зі снарядами, мінами, боєприпасами до стрілецької зброї.

Для евакуації поранених такий кузов також придатний, варто тільки відкинути задній борт й довжина платформи зросте. У розкладеному вигляді вона стане приданою для розміщення навіть високорослого двометрового бійця.

Силовий потенціал Xenon X2 забезпечує 2,2-літровий двигун Tata Dicor екологічного формату Євро-5. Він працює в тандемі з механічною коробкою передач й видає 150 к.с. (110 кВт), 4000 об/хв. Для тритонного пікапа (3050 кг) такого потенціалу достатньо і навіть з запасом.

Ще один подарований пікап Musso має південнокорейське коріння, чий родовід тягнеться від SsangYong Motor Company. Щоправда, ця назва в маркуванні виробника відсутня, оскільки два роки тому стався ребрендинг і тепер це автомобілебудівна компанія KG Mobility (KGM).

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Перші надходження KGM (SsangYong) Musso до України розпочалися не так давно. Автомобілі приваблюють ощадливим споживанням палива – у змішаному циклі від 7,9 до щонайбільше 8,3 літра на сотню пробігу.

Фото: Берестинська РДА

"Кореєць" укомплектований потужним дизельним двигуном об'ємом 2,2 л потужністю 187 к. с. на 420 Нм з 6-ступеневою автоматичною трансмісією. У нього повний привід, що підключається, і автоматичне блокування заднього диференціала.

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Musso (див. демонстраційне відео нижче) має кліренс 220 мм й потужну рамну архітектуру для кращого буксирування причепа чи інших транспортних засобів.



У стандартній комплектації тут – системи допомоги водієві, у т.ч. активного захисту від перекидання ARP, допомоги при русі вгору (HSA), а також сенсорним екраном із навігаційною системою, подвійним Bluetooth та Apple CarPlay та Android Auto.

"Це не разова акція, а системна робота. Саме такі ініціативи, коли громади спільно й оперативно реагують на запити фронту, доводять, що ми – єдині", – йдеться у повідомленні Берестинської райдержадміністрації.