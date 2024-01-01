Пикапы Tata Xenon X2 и KGM Musso для ВСУ передали громады Харьковщины

Машины приобрели Наталинская и Кегичевская территориальные громады. На это использованы средства субвенции из местных бюджетов. Новость на своей ФБ-странице озвучила администрация Берестинского района.

Первые сообщения о появлении в Украине пикапов Tata Xenon X2 появились в прошлом году. Еще в мае 2024-го редакция Авто24 рассказывала о премьерной машине, которую сообществу продемонстрировала компания "Авто-Регион". Правда, тогда по просьбе менеджеров этого официального представительства производителя мы не раскрывали детали подготовки к заключению соглашения на поставку 71 машины Xenon X2.

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О масштабной отгрузке такого количества машин импортер официально озвучил лишь в августе, когда законтрактованные машины начал получать оператор газотранспортной системы Украины. Были в прошлом году и другие заказчики, в т.ч. и для передачи в армейские подразделения.

Теперь Tata Xenon X2 появилась в пакете помощи из Берестинского района.

Фото: Берестинская РГА

Tata Xenon X2 – один из немногих представителей семейства pick up, в кузове которого не выпирают колесные арки. Здесь – ровный пол, что улучшает пространство грузоподъемности и позволяет штабелировать по всей площади ящики с боеприпасами, коробки с провиантом или любую другую поклажу.

Размеры кузова пятиместной 4-дверной машины (см. демонстрационное видео ниже) также впечатляют – 1588 x 1412 x 406 мм. Использован толстый листовой металл, свойства которого можно приспособить под винтовое или сварочное крепление станков турели для пулемета или миномета.

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Грузоподъемность в 1050 кг позволяет монтировать даже многоствольную "мини-катюшу" для залпового реактивного огня, не говоря уже о перевозке длинных ящиков со снарядами, минами, боеприпасами к стрелковому оружию.

Для эвакуации раненых такой кузов также пригоден, стоит только откинуть задний борт и длина платформы возрастет. В разложенном виде она станет пригодной для размещения даже высокорослого двухметрового бойца.

Силовой потенциал Xenon X2 обеспечивает 2,2-литровый двигатель Tata Dicor экологического формата Евро-5. Он работает в тандеме с механической коробкой передач и выдает 150 л.с. (110 кВт), 4000 об/мин. Для трехтонного пикапа (3050 кг) такого потенциала достаточно и даже с запасом.

Еще один подаренный пикап Musso имеет южнокорейские корни, чья родословная тянется от SsangYong Motor Company. Правда, это название в маркировке производителя отсутствует, поскольку два года назад произошел ребрендинг и теперь это автомобилестроительная компания KG Mobility (KGM).

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Первые поступления KGM (SsangYong) Musso в Украину начались не так давно. Автомобили привлекают экономным потреблением топлива – в смешанном цикле от 7,9 да максимума 8,3 литра на сотню пробега.

Фото: Берестинская РГА

"Кореец" укомплектован мощным дизельным двигателем объемом 2,2 л мощностью 187 л. с. на 420 Нм с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. У него подключаемый полный привод, и автоматическая блокировка заднего дифференциала.

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Musso (см. демонстрационное видео ниже) имеет клиренс 220 мм и мощную рамную архитектуру для лучшей буксировки прицепа или других транспортных средств.



В стандартной комплектации здесь – системы помощи водителю, в т.ч. активной защиты от опрокидывания ARP, помощи при движении вверх (HSA), а также сенсорным экраном с навигационной системой, двойным Bluetooth и Apple CarPlay и Android Auto.

"Это не разовая акция, а системная работа. Именно такие инициативы, когда общины совместно и оперативно реагируют на запросы фронта, доказывают, что мы – едины", – говорится в сообщении Берестинской райгосадминистрации.