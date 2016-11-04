З 1 січня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів, що обмежує максимальну швидкість руху транспортних засобів в населених пунктах до 50 км / год.

Постанова Кабінету Міністрів №883 передбачає зниження максимальної швидкості в населених пунктах з 60 км/год до 50 км/год.

Саме такі обмеження діють в більшості країн Євросоюзу. Обґрунтовано таке рішення тим, що понад 80% всіх ДТП за участю пішоходів відбуваються на території населених пунктів. При зменшенні швидкості всього на 10 км/год гальмівний шлях стає значно меншим. До того ж, при меншій швидкості руху автомобіля у пішохода залишається більше шансів вчасно помітити транспортний засіб і уникнути ДТП.

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Втім, благі наміри чиновників з Кабміну розбиваються об жорстоку реальність. Справа в тому, що зараз поліція позбавлена ​​технічної можливості контролювати швидкість руху транспортних засобів. У неї просто немає сертифікованих приладів для цього. Ситуацію повинен змінити вже проголосований Верховною радою у другому читанні законопроект т № 5364 від 04.11.2016, який передбачає введення фото- та відеофіксації порушень ПДР. Але в самому законі міститься норма, відповідно до якої він вступить в силу через 180 днів після офіційного опублікування. Якщо не буде прийнято нових законодавчих актів, в найближчі півроку за порушення швидкісного режиму водіїв не каратимуть.