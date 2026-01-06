За продаж неякісного пального ділок проведе у в'язниці три роки

Окрім призначеного покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого бензину і сировини, у дохід держави також конфісковано транспортні засоби, автоцистерни та резервуари, що використовувалися у протиправній виробничо-торговій діяльності.

Як повідомляють на своїх ФБ-сторінках регіональне управління Бюро економічної безпеки та обласна прокуратура, у суді за поданими матеріалами доведено причетність 39-річного жителя Чернівців до незаконного виготовлення та збуту фальсифікованого пального у складі організованої злочинної групи.

Технологія примітивна, але схема працювала

Як це не дивно, але процитуємо прокурорів: “Фальсифіковане пальне виготовляли прямо під час транспортування – у цистернах, після чого реалізовували під виглядом якісного”.

Детективи та прокурори встановили, що неякісне пальне продавалося через розгалужену мережу автозаправних станцій у Чернівецькій та сусідніх областях.

Організатор "сів" першим

Фігурант справи відповідав за закупівлю, зберігання, логістику транспортування фальсифікату, а також виконував функції "казначея" – доставляв документи та готівку, отриману від незаконної реалізації.

Фото з процесу досудового розслідування справи про фальсифікат пального. Фото: судова справа прокуратури та БЕБ

В організованій злочинній групі перебувало сім осіб. Завдяки їм у 2023–2024 роках було налагоджено незаконне виробництво та збут пального через мережу АЗС.

За цей час зловмисники реалізували понад 300 тисяч літрів фальсифікованого низького за якістю пального. Загальна вартість перетнула позначку в 17 мільйонів гривень.

Скільки не ховайся, а час розплати настане

Деякий час ділок, який координував процес виготовлення та збуту пального, переховувався за кордоном. Після повернення в Україну матеріали кримінального провадження було скеровано до суду.

Суд визнав винним 39-річного жителя Чернівців в участі в незаконному обігу підакцизних товарів (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України).

Йому призначено реальне покарання – 3 роки позбавлення волі та ще багато чого не дуже приємного, повязаного з конфіскацією.