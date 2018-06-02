Зарядний пристрій для акумулятора бажано мати кожному автолюбителю, але який купити? З одного боку – ми користуємося ним не щодня, з іншого боку – штука не дуже дешева...

Який купити зарядний пристрій для акумулятора – правильна відповідь на це питання допоможе зняти кілька важливих проблем, в першу чергу зимових. З власною "зарядкою" в гаражі або навіть в квартирі ви майже напевно отримаєте надійний пуск морозним ранком, навіть якщо автомобіль ваш не першої свіжості. До того ж грамотна профілактична підзарядка АКБ продовжує ресурс батареї, особливо в умовах міської експлуатації.

Читайте також:Як завести машину, якщо сів акумулятор

Найголовніше

Виходячи з того, що ми бачимо на українському ринку гаражного обладнання, найголовніше – вибрати зарядний пристрій належної якості. Бо надто вже часто трапляються в продажі відверто халтурні прилади, аж до зроблених з порушеннями правил безпеки експлуатації електроустановок.

Класичний зарядний пристрій для акумулятора повинен мати як мінімум регулятор струму і амперметр

Тому радимо вам перш за все переконатися, що "зарядка" має досить товсті дроти – як для підключення до мережі 220 В, так і для підключення до АКБ. Товстою в обох випадках повинна бути не тільки ізоляція, а й мідна жила проводу.

Затискачі на кінцях проводів повинні бути міцні, з тугою пружиною: нехай вас не тішить та думка, що 12 вольт на виході – напруга безпечна. При струмі, який видає правильна "зарядка", цього цілком достатньо для створення іскри, розплавлення ізоляції і невеликої пожежі. Проводи повинні мати довжину хоча б 1,5 метра, щоб вам не доводилося ставити зарядку впритул до автомобіля.

Вольтметр потрібен насамперед для того, щоб перевірити напругу батареї до і після підзарядки

На пристрої має бути запобіжник ланцюга живлення 220 В, причому розташований в доступному місці, а не всередині корпусу. Бажано, щоб був загальний вимикач пристрою, а всі органи управління були зібрані на лицьовій панелі. Буває, що для здешевлення виробник розташовує частину з них ззаду корпусу – це ознака невисокого технічного рівня виробу.

Читайте також: Який акумулятор краще купити для автомобіля: 5 параметрів вибору

Через наявність всередині трансформатора зарядний пристрій зазвичай має чималу вагу, так що для зручності перенесення не завадить міцна ручка. Також вас має насторожити відсутність або мала кількість вентиляційних отворів на корпусі. Якщо виникнуть сумніви, розпитайте продавця про досвід експлуатації даної моделі – чи не перегрівається пристрій при великих токах зарядки.

"Зарядки" старого типу масивні, але дозволяють власнику втручатися в процес, коректуючи його станом батареї

Функціонал

Звичайно, на крайній випадок підійде зарядний пристрій з мінімумом функцій, точніше з однією-єдиною – підзарядка акумулятора нерегульованим струмом при постійній напрузі близько 14,5 – 14,7 В. Але для більш ретельного догляду за акумулятором бажано, щоб прилад мав такі можливості:

Читайте також: Що означають значки на панелі приладів

Регулювання струму, бажано в межах 1,0 – 6,0 ампер. Це дозволить заряджати акумулятор як в ощадному, так і в екстреному режимах;

Прилад-амперметр дозволить контролювати динаміку процесу зарядки, що важливо для розуміння стану акумулятора. Хоча в принципі без нього можна обійтися, якщо перемикач струму забезпечений покажчиком струму;

Режим десульфатаціі, чергуючи процес зарядки і розрядки, дозволяє в деяких випадках "омолодити" старий акумулятор.

Вихід на додаткову напругу 6 вольт або 24 вольта – хоча і не обов'язкова, але корисна опція, яка дасть можливість зарядити, наприклад, мотоциклетний акумулятор старого зразка або підключити безпечну лампу-переноску;

Затискачі-крокодили повинні бути міцними, тугими, і по можливості максимально ізольовані із зовнішнього боку;

Функція пуску двигуна при посадженому акумуляторі. Дуже корисна надбавка до фунціоналу, яка, однак, здорожує "зарядку" як мінімум удвічі;

Повний автомат. Повністю автоматичні зарядні пристрої сучасного типу мають мінімум органів управління і самі приймають рішення про величину зарядного струму і тривалість підзарядки. Завдяки електронному захисту і вищезгаданому "інтелекту" їх не страшно залишити без нагляду на тривалий час. Але й ціна їх на порядок вище ціни класичних пристроїв.

Дедалі більшого поширення набувають автоматичні пристрої, які самостыйно визначають режим підзарядки. Але вони дорогі

Рекомендація "Авто24":

Розібравшись, який купити зарядний пристрій для акумулятора, ви повинні розуміти головне: це електричний прилад, який за певних умов може завдати шкоди вашому майну. Тому при обмеженому бюджеті намагайтеся купити пристрій нехай з меншим функціоналом, але в більш якісному, добротному виконанні.

Читайте також: Як зарядити акумулятор автомобіля: практичні поради